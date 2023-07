Não há momento mais esperado do que o de comer o bolo de um aniversário, casamento ou qualquer outra celebração, não é mesmo? Mas, já imaginou pagar o equivalente a quase R$ 1,5 mil e no final receber um “grande pesadelo”? A história compartilhada originalmente no TikTok voltou a viralizar.

Para quem está curioso, esta foi justamente a situação compartilhada por uma jovem usuária do TikTok que mostrou o que ela esperava receber, e o que de fato chegou em sua residência.

Em inglês, a @libbycarlsonn escreveu: “Pessoal, paguei $300 por isso e a moça acabou de entregar. O que eu realmente faço?”. Junto do texto, a usuária da plataforma de vídeos mostrou um bolo completamente destroçado, além de tombado.

E como era de se esperar, além das mais de 3,7 milhões de visualizações, o registro recebeu diversos comentários de internautas, dentre eles algumas mensagens que diziam:

“Menina, chame a polícia”;

“Desculpe-me, mas eu literalmente não acredito em você”;

“Isso tem que ser considerado alguma forma de crime de ódio”;

“É sério isso?”;

“Por que há granulados?”.

E então, ficou curioso e quer ver este registro que viralizou? Veja abaixo a imagem compartilhada na web e que mostra o que a jovem internauta recebeu:

Jovem pagou mais de R$ 1,4 mil por bolo e ganhou este ‘gigante pesadelo’ de 4 andares Reprodução - TikTok - @libbycarlsonn

