Influenciadora viraliza ao postar looks inusitados: ‘Como veste isso?’

Estelle viralizou ao publicar seus looks inusitados, todos comprados online! (Reprodução / Instagram @swealife)

A influenciadora digital Estelle Berglin vem conquistando diversos seguidores nas redes sociais ao compartilhar vídeos mostrando as peças de roupa mais estranhas da internet.

Nas publicações, ela não só mostra a peça em si, mas também ensina os seguidores a como vesti-las e mostra o resultado final em seu corpo.

Em uma publicação recente, Estelle, que se identifica como Swealife nas redes sociais, mostrou uma série de cinco peças para seus seguidores, todas compradas pela internet.

Ao todo, ela ensinou como usar cinco vestidos e uma saia, além de dar sua opinião final sobre como, e quando, usaria cada um dos looks.

Looks inusitados!

O primeiro modelo escolhido por Estelle foi um vestido midi amarelo. Em um primeiro momento a peça nem sequer se parece com um vestido, sendo apenas duas tiras de tecido amarelo com espaços laterais para amarração.

Ela então revela que o modelo veio com duais faixas para amarrar as laterais e começa a demonstrar como realizar a amarração correta do vestido. Em pouco tempo, Estelle revela o visual final:

“Como isso se transforma em um vestido? Eu comprei na internet, mas não tenho ideia de como ficará o resultado final. Ok, isso parece interessante, vamos ver como ficar o resultado final”.

Ela então decide remover o vestido que usa por baixo para ver como os recortes ficam na lateral de seu corpo e revela: “É bem arriscado dos lados!”.

Finalizando seu veredito sobre a peça, ela afirma que é algo completamente divertido e que talvez possa ser utilizado como uma saída de praia. No entanto, a saia que ela experimentou na sequência não teve a mesma sorte.

Após atar as cinco partes que compõe a saia, ela se espanta ao descobrir que praticamente todo o seu bumbum não fica adequadamente coberto pela peça.

Em seguida, Estelle experimenta outros dois vestidos que a surpreendem tanto pela estética inusitada quanto pela transparência: “Talvez eu deva apenas enrolar essas faixas ao redor do meu corpo?”.

Entre os seguidores da jovem, apenas o primeiro vestido fez sucesso e os demais podem ser imediatamente descartados!

“Eu gostei muito do vestido amarelo!”, comentou uma pessoa.

“O vestido amarelo ficou realmente incrível em você”, elogiou outra.

E você, o que acha dos modelos?