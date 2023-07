Empresa brasileira distribui vibradores em comemoração ao ‘Dia Mundial do Orgasmo’ Imagem: Pexels/cottonbro studio

Em comemoração ao ‘Dia Mundial do Orgasmo’, celebrado nesta segunda-feira (31), um sex shop em Fortaleza (CE) fará a distribuição de mil vibradores para as mulheres.

Em entrevista ao g1, o gerente da loja explicou que a iniciativa visa o incentivo ao prazer feminino, para que a o uso do aparelho deixe de ser um tabu.

“É um brinquedo para que ela possa se autodescobrir, descobrir novas formas de prazer e diversificar a autoestima e a qualidade que ela possa ter no prazer enquanto mulher”, disse Elias Soares.

Outra questão apontada pelo funcionário é o fato dos vibradores distribuídos não possuírem o formato de pênis, sendo um com aparência de um golfinho e outro surpresa. A ideia é que as mulheres que ainda não fazem o uso do brinquedo não se sinta acuada.

“Queremos fazer com que as mulheres se sintam valorizadas, que elas possam decidir sobre si mesmas. ‘Quem disse que eu não posso ter um brinquedo, um estimulador?’. Nossa ideia é que elas possam quebrar o medo de entrar em uma loja desse gênero, achando que aquilo não é para ela”, explicou o gerente.

Para Dani Fontinele, terapeuta sexual e sexóloga clínica, entrevistada pelo site, existe um tabu entre as mulheres em virtude de preconceito histórico, envolvendo principalmente a religião.

“Se a mulher precisasse ter orgasmo para engravidar, a gente não estaria aqui hoje. [...] Antigamente, o prazer da mulher era ficar em casa cuidando da casa e dos filhos. O prazer do homem era uma necessidade e um direito”.

