Criança de 8 anos sobrevive após ser atacada por um puma durante acampamento em família

Uma mãe viveu momentos aterrorizantes durante um acampamento em família. Enquanto aproveitava as férias acompanhada de seus filhos em Lake Angeles, na região de Washington, EUA, a mulher viu seu filho de oito anos ser atacado por um puma.

Conforme o Metro UK, o caso surpreendente teve um final feliz, já que os esforços da mãe para afastar o animal de seu filho surtiram efeito. O menino teve apenas ferimentos leves e foi atendido em um hospital local.

Segundo a publicação o incidente aconteceu no Olympic National Park, a família acampava no local quando durante a manhã de sábado o menino foi atacado pelo animal.

A mãe teria gritado para tentar espantar o puma e ele “deixou o menino de lado” antes de fugir novamente para a mata. Com o ataque reportado para a administração do parque, os demais campistas foram retirados da área e o local foi fechado.

“Por precaução, a trilhas Lake Angeles, a Trilha Heather Park, a Trilha Switchback e toda a Trilha Klahhane Ridge estão fechadas até novas ordens”.

Comportamento inesperado

De acordo com o protocolo do parque em questão, o puma deverá ser localizado, sacrificado e retirado do parque para autópsia. Por conta disso, oficiais e funcionários do local se aventuraram na trilha em questão para tentar capturar o animal.

“Isso pode fornecer pistas sobre o motivo do ataque do animal, já que os pumas raramente são vistos e o ataque a humanos são extraordinariamente raros”, declarou o porta-voz do parque.

Ainda em declaração, o local informou que é um território conhecido de pumas, mas a aparição destes animais é extremamente rara, bem como registros de ataques.

“Uma pessoa tem 1000 vezes mais chances de ser atingida por um raio do que atacada por um puma”.

Em orientação, o parque sugere que visitantes não caminhem ou corram sozinhos no local e que crianças sejam mantidas sob vigilância constante. Animais de estimação devem ser mantidos em casa.

Ainda como medida de precaução, os visitantes são aconselhados a “ficar em pé e encarar o puma, mantendo contato visual e se colocando de forma a parecer maior que o animal”.

“A ideia é convencer o puma de que você não é uma presa e que pode ser um perigo para ele”.