O que você faria para comemorar muitos anos de união com a pessoa que você ama? Um fazendeiro de Pratt, Kansas (Estados Unidos) resolveu celebrar os 50 anos de casamento de forma inusitada.

Lee Wilson plantou mais de 1 milhão de girassóis em sua fazenda para celebrar as bodas de ouro com sua esposa Renee Wilson, que tem a flor como sua preferida.

“Me fez sentir muito especial. Não poderia haver um presente de aniversário mais perfeito do que um campo de girassóis”.

A comemoração de 50 anos de união acontece somente em 10 de agosto, contudo, para que a surpresa acontecesse, o senhor e o filho do casal começaram a plantação em maio, escondendo o segredo da mulher.

LEIA TAMBÉM: Empresa brasileira distribui vibradores em comemoração ao ‘Dia Mundial do Orgasmo’

“Foi divertido, mas foi só para essa ocasião, acho que um aniversário florido é o suficiente para nós”, ressaltou o fazendeiro, que não pretende repetir a surpresa.

Comemorando 50 anos de casamento, homem planta mais de 1 milhão de girassóis Imagem: reprodução Estadão/Reuters

Avó raspa os cabelos do neto sem consentimento da mãe do menino

Uma mãe ficou completamente enfurecida ao descobrir que seu filho, de apenas dois anos de idade, teve os cabelos completamente raspados pela avó. Enquanto ela assistia a um filme no cinema, sua própria mãe fez questão de “mudar o visual do neto” e ainda a chamou de ingrata por se revoltar com a atitude.

Sem se identificar, ela conta que sua mãe ficou responsável por cuidar do neto enquanto ela e o marido aproveitavam um momento juntos no cinema. Ao deixar o menino, de dois anos, na casa da mãe, ela apenas recebeu um comentário de que o cabelo dele era “muito comprido” e precisava de um corte.

“Você pode ver todo o couro cabeludo dele e até mesmo uma pequena falha que eu escondia ao pentear o cabelo. Ela ainda disse que eu nunca fui clara sobre não querer que ela fizesse isso, mas ela ultrapassou completamente a minha autoridade como mãe do meu filho”, disse a mãe.

LEIA MAIS:

⋅ Veja como ocorreu a morte do francês que escalava prédios e como ele enganou a segurança para subir ao 68º andar

⋅ NASA divulga foto impressionante capturada pela sonda Cassini, que mostra a lua Janus ao lado de um imponente Saturno

⋅ Pai é criticado por querer dar um ‘nome de Rockstar’ para sua filha