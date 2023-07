Avó raspa os cabelos do neto sem consentimento da mãe do menino

Uma mãe ficou completamente enfurecida ao descobrir que seu filho, de apenas dois anos de idade, teve os cabelos completamente raspados pela avó. Enquanto ela assistia a um filme no cinema, sua própria mãe fez questão de “mudar o visual do neto” e ainda a chamou de ingrata por se revoltar com a atitude.

O caso, que foi compartilhado pelo The Mirror, está causando uma grande comoção no Reddit, plataforma em que foi publicado pela mãe da criança na esperança de receber conselhos sobre como lidar com a situação.

Sem se identificar, ela conta que sua mãe ficou responsável por cuidar do neto enquanto ela e o marido aproveitavam um momento juntos no cinema. Ao deixar o menino, de dois anos, na casa da mãe, ela apenas recebeu um comentário de que o cabelo dele era “muito comprido” e precisava de um corte.

Como a avó já havia brincado desta forma anteriormente, e sabia o desejo dos pais de não cortar o cabelo do menino, ela acreditou que fosse apenas mais uma brincadeira, mas se surpreendeu ao buscar o filho e encontrar o menino com os cabelos raspados.

Ela ficou furiosa

Segundo relato da mãe, a avó do menino raspou totalmente os cabelos do neto, deixando falhas de crescimento completamente visíveis.

“Você pode ver todo o couro cabeludo dele e até mesmo uma pequena falha que eu escondia ao pentear o cabelo. Ela ainda disse que eu nunca fui clara sobre não querer que ela fizesse isso, mas ela ultrapassou completamente a minha autoridade como mãe do meu filho”.

“Quando disse a ela o que achava, ela ainda virou tudo contra mim e disse que sou uma ingrata já que ela estava me fazendo um favor ao cortar o cabelo do meu filho”!

“Sei que é só cabelo e que ele cresce, mas fiquei magoada com a atitude dela”, finaliza a mulher.

Para outras pessoas que leram o relato da mulher, ela tem todo o direito de estar irritada com a atitude de sua mãe.

“Como avó, acho que isso é totalmente exagerado. Não era o filho dela e ela deveria perguntar aos pais, não contar aos pais”, comentou uma pessoa.

“Concordo plenamente com você! Criamos nossos filhos para eles poderem criar seus próprios filhos. Faz parte do círculo da vida”, comentou outra.

“Tenho um amigo que ainda está traumatizado por sua avó suborná-lo para cortar o cabelo quando ele era pequeno porque adorava seu cabelo comprido. Eu esperaria um bom tempo até deixar a avó ver o neto novamente”, finalizou uma terceira.