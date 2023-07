A NASA poderá usar a nave Starship da SpaceX de Elon Musk como uma estação espacial

A SpaceX, empresa espacial privada de Elon Musk, teve alguns problemas relacionados ao seu projeto mais ambicioso, que seria, tecnicamente, a sua verdadeira razão de existir: levar a raça humana ao planeta Marte. Mas a NASA pode ter alguns planos adicionais para eles.

Durante anos temos visto como a agência espacial dos Estados Unidos tem colaborado com esta companhia, especialmente para executar algumas tarefas de suprimento para diversos projetos relacionados à Estação Espacial Internacional (ISS).

Mas, como constatamos recentemente, a instalação flutuante no espaço não está passando por seu melhor momento e seus dias estão contados, então é hora de pensar em alternativas futuras, tanto para os projetos atuais quanto para os que estão chegando.

Há alguns dias, pela primeira vez em quase um quarto de século de história, a ISS apresentou um grave incidente, no qual as comunicações com a Terra foram completamente cortadas.

No final, se tratou de um problema local aqui embaixo e não da Estação, mas deixou claro o momento pelo que a estação está passando. E é aqui que a nave Starship de Elon Musk pode se tornar um elemento chave para a agência.

Por que a NASA está considerando usar a Starship da SpaceX como uma Estação Espacial?

De acordo com um artigo do Space.com, a agência espacial está seriamente considerando a possibilidade de usar a nave Starship da SpaceX como estação espacial para projetos em um futuro não tão distante.

Para a NASA, a Starship representaria uma forte opção em uma linha de possíveis estações espaciais e desenvolvimentos tecnológicos em andamento para apoiar projetos de economia emergente na órbita terrestre baixa (LEO, pela sigla em inglês).

Starship SpaceX, empresa de Elon Musk

Se a ideia se concretizar, então a Starship poderia oferecer uma ampla variedade de opções de acomodação em órbita para pesquisa e trabalhos comerciais em futuros projetos da NASA.

Não devemos esquecer dois fatores cruciais e muito significativos para este relatório. Por um lado, espera-se que a Estação Espacial Internacional (ISS) alcance o final de sua vida operacional até o ano de 2030, portanto, a agência espacial já iniciou os preparativos para desativar a estação.

Esta situação levou a NASA a procurar quais alternativas seriam viáveis. No entanto, a Starship da SpaceX não seria necessariamente um substituto direto da Estação Espacial Internacional.

Uma vez que o segundo fator é o programa Artemis da Agência Espacial, que busca levar o homem de volta à Lua. É aí que o foguete poderia encontrar sua nova vocação também.