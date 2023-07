A NASA está preparando seu canal de streaming totalmente gratuito: veja os detalhes

Seguindo os passos das grandes empresas de entretenimento, a NASA se lança para o espaço com seu canal de streaming totalmente gratuito. Começa a era da NASA+.

A Agência Espacial divulgou esta semana o lançamento, e estamos todos à espera de uma data de confirmação para desfrutar do conteúdo.

“Mais espaço. Mais foguetes. Mais ciência. Mais missões. Mais NASA. Tudo em um só lugar”, escreveu a Agência Espacial em sua conta do Instagram.

“Você não precisa de assinatura. O NASA+ é livre de anúncios, gratuito e adequado para famílias. Terá a cobertura ao vivo vencedora do Emmy e uma nova série de vídeos originais, acrescenta a agência.

O orgão aeroespacial norte-americano está renovando todos os seus principais portais, adicionando o seu primeiro serviço de streaming. Além disso, aproveita para atualizar o seu aplicativo.

A expansão da NASA com seu canal de streaming

De acordo com Jeff Seaton, diretor de informações da NASA em Washington, a visão da agência é "inspirar a humanidade através de uma experiência web unificada e de classe mundial".

Por sua vez, Marc Etkind, Administrador Associado da NASA Headquarters Office of Communications, acrescentou: "Estamos colocando o espaço ao alcance da sua mão com a nova plataforma de transmissão da NASA".

Primeiro lançamento do SLS com a missão Artemis NASA

"Transformar nossa presença digital nos ajudará a contar melhor as histórias de como a NASA explora o desconhecido no ar e no espaço, inspirando através do descobrimento e inovando em benefício da humanidade, diz Etkind.

A NASA+ estará disponível para dispositivos móveis e tablets com iOS e Android, além de dispositivos multimídias de streaming como Roku, Apple TV e Fire TV, e no site de dispositivos móveis e desktop.

Neste momento, os usuários podem acessar a pré-visualização e o progresso do site neste link.