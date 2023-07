Pai é criticado por querer dar um ‘nome de Rockstar’ para sua filha

Um casal apaixonado por heavy metal está passando por alguns problemas para definir o nome de sua primeira filha. Apaixonados pelo guitarrista do Black Sabbath, Tony Iommi, eles decidiram nomear a filha em homenagem ao músico, e passaram a chamá-la de Iommi.

Segundo o relato, publicado no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, o pai decidiu repensar a decisão e contou com a ajuda de outras pessoas para esclarecer suas dúvidas.

“Minha esposa e eu somos metaleiros e esperamos uma menina. Adoramos o nome Iommi, mas nos preocupamos em ser algo próximo a Naomi, o que pode causar algumas confusões”.

“Preciso saber se estou decretando uma vida de intimidação para minha filha. Nós dois temos nomes normais e chatos, então não tenho muita noção sobre estar ou não exagerando”.

Ele pediu ajuda

Pedindo por sinceridade, o pai questionou os outros usuários do Reddit sobre a validade de sua escolha e afirmou que prefere se decepcionar agora do que ver a filha chorar por isso no futuro.

E se ele pediu sinceridade, ele teve. Rapidamente os usuários do Reddit o aconselharam a alterar o nome da menina.

“Não faça isso! Sua filha vai passar a vida toda precisando soletrar o nome e explicar aos outros como ele deve ser pronunciado”, comentou uma pessoa.

“Sim, é um nome ruim. Você está nomeando uma pessoa e não um acessório ou animal. Concordo que poderia funcionar como um nome do meio, mas não o coloque como primeiro nome”, comentou outra.

“Sinto muito dizer isso, mas não dê esse nome para sua filha. Ela vai passar uma vida toda tendo que corrigir as pessoas que certamente vão chamá-la de Lommi, como eu fiz quando li a primeira vez”, avisou uma terceira.

Além disso, algumas pessoas sugeriram que ele poderia usar o nome para um animal de estimação ou então pensar alguma variação para nomear a filha sem perder a “originalidade” e a intenção do nome.