Homem fez tatuagem “prática” para ajudar na organização, mas será que é funcional?

Cansado de ter problemas de organização, um homem decidiu tomar uma atitude para garantir que nunca mais se esquecerá de sua lista de tarefas. Par isso, ele decidiu tatuar uma “To do list” na palma de sua mão com a intenção de manter a organização na ponta dos dedos.

Conforme a história publicada pelo The Mirror, o tatuador Luke Ashley é um especialista em tatuagens na palma das mãos e foi responsável por eternizar o desenho nas mãos de seu cliente.

Com um Instagram completamente dedicado aos seus trabalhos, o tatuador compartilhou o processo da tatuagem com seus seguidores. No vídeo, é possível ver o momento em que Luke coloca o estencil da tatuagem, os primeiros traços sendo tatuados e o resultado final do trabalho.

Na legenda, ele escreve: “Uma lista de tarefas para o Robert! Tatuagens práticas para a palma da mão. Não posso esperar para ver ele usando a lista!”.

Reações variadas

A tatuagem exclusiva e inusitada feita por Luke chamou a atenção dos seguidores, que não perderam tempo e começaram a compartilhar suas impressões a respeito do desenho.

“Ele literalmente tem o controle do seu dia na palma da mão”, comentou um seguidor impressionado, enquanto outro elogiou: “Na verdade, isso é algo extremamente útil”.

Apesar disso, alguns outros não se mostraram convencidos com a ideia do homem: “Reviravolta: ele é canhoto e não consegue escrever na própria lista de tarefas”.

Leia também: Filha corta relações com a mãe após descobrir que seu quarto foi ‘limpo e organizado’

“Não entendo o motivo das pessoas tatuarem ou escreverem nas palmas da mão. Vai apenas suar e desaparecer com o tempo”, finalizou outra pessoa.

Outros seguidores ainda ressaltaram a tranquilidade do tatuador e do cliente no momento da tatuagem, já que a palma da mão é um local um tanto quanto dolorido para ser tatuado.

“Ele nem parecia estar sentindo dor com isso! Cara durão”, comentou um seguidor.