Extraterrestres: Estes são os avistamentos de OVNIs mais importantes da história

David Grusch, ex-funcionário da inteligência militar dos Estados Unidos, abriu a caixa de Pandora. Ele diz que não só os extraterrestres existem, mas que o governo norte-americano tem provas de naves espaciais e seres “não humanos”.

O incidente de Roswell, em 1947, é o primeiro que nos vem à mente, mas avistamentos de objetos voadores não identificados (OVNIS) vêm acontecendo há séculos.

Bill Nelson, chefe da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA, por suas siglas em inglês) não ficou calado diante das declarações de David Grusch e disse que aproximadamente em um mês teremos um relatório de sua agência espacial sobre a existência (e provas) da vida extraterrestre.

Grusch diz que existe desde 1930, mas os livros registram avistamentos de OVNIs no ano 218 a.C., no século III. Então, vamos fazer uma contagem dos mais importantes registrados na história da humanidade.

Os avistamentos de OVNIS mais importantes da história

Os documentos mais antigos da história estão nos livros da Roma Antiga. Tito Livio relatou que, aproximadamente no ano 218 a.C., "navios fantasma brilhantes" foram vistos no céu.

"Temos uma história de uma faísca que cai de uma estrela e cresce à medida que se aproxima da Terra, até que alcança o tamanho da lua, brilhando como através de uma nuvem; em seguida voltou para os céus", lê-se em outra história da época, descrita por Plínio, o Velho.

OVNIS de Nuremberg, em 1561

Fazemos um salto de alguns séculos. Nuremberg, 1561. No céu da cidade-estado independente dentro do Sacro Império Romano Germânico foi observado um grupo de objetos, citando um jornal ilustrado da época:

Todos começaram a brigar entre si, de modo que os balões, que estavam primeiro ao sol, voaram para aqueles que estavam parados a ambos os lados, então, os balões que estavam fora do sol, nas varas pequenas e grandes, voaram para o Sol.

Além disso, os balões voaram de um lado para o outro entre si e lutaram com veemência por mais de uma hora. E quando a luta dentro e fora do sol era mais intensa, eles se cansaram tanto que todos, como foi dito acima, caíram do Sol sobre a Terra como se todos estivessem queimando e depois se consumindo sobre a Terra com uma imensa fumaça.

Chegaram os discos voadores: Aurora, Texas 1897

O Dallas Morning News reseñou que um grupo de habitantes da localidade observou um objeto voador não identificado em forma de disco.

Os relatórios de 1897 dizem que o OVNI cortou uma pá de um moinho de vento que o juiz JS Proctor tinha em sua fazenda. Ao cair na Terra, foi observado que dentro da nave existia algo "que não era deste mundo (...) muito provavelmente, um nativo do planeta Marte", disse-se naquela época.

Nossa Era: O Incidente Roswell

Em julho de 1947 ocorreu o acontecimento mais representativo da vida extraterrestre na Terra, por que foram feitas muitas filmes e o maior foco de atenção foi dado: o incidente de Roswell.

Foi um pouso forçado de um objeto voador misterioso, do qual as imagens de um corpo desconhecido que aparentemente caiu com o objeto foram posteriormente vazadas. Todos diziam que era de origem extraterrestre.

Roswell General Roger M Ramey e o coronel Thomas J Dubose identificaram fragmentos do objeto encontrado em Roswell (Bettmann/Bettmann Archive)

O chamado incidente Shag Harbour ocorreu na noite de 4 de outubro de 1967, quando os seus residentes disseram ter visto algumas “luzes estranhas no céu”.

De acordo com o El País, os artigos de imprensa daquela época indicavam que era um objeto voador com cerca de 20 metros de diâmetro que caiu sobre o mar.

Quando as autoridades chegaram, além de vários barcos de pesca, só viram uma camada de espuma amarela com cheiro a enxofre. Não foram encontrados restos do navio.

Brasil, 1986

Cinco aviões de combate da Força Aérea Brasileira perseguiram 21 objetos voadores não identificados nos céus de São José dos Campos, São Paulo. De acordo com os testemunhos, eram objetos que iam "além da velocidade do som".

"Em nenhum momento eles tentaram nos atacar. Eles estavam brincando de gato e rato conosco", disse um dos aviadores.

O sargento Sergio Mota da Silva, citado pela BBC, disse: "Se eles estavam tentando se comunicar comigo, não sei. O que sei é que eles se comportaram de forma inteligente".

Foto da trajetória de um dos ovnis de São Paulo

Mais de 400 avistamentos relatados pelo Pentágono

Em 2021 e 2022, o Pentágono garantiu que elementos da Força Aérea e da Marinha testemunharam, pelo menos, 400 objetos voadores não identificados. Os contatos ocorreram desde 2014 em diante, e embora não haja certeza de que a origem seja extraterrestre, também não se sabe de que país vem essa tecnologia.