Prestes a completar 128 anos, ‘homem mais velho do mundo’ morre em Minas Gerais

Homem considerado ‘o mais velho do mundo’ morreu na última sexta-feira (28). Segundo registros, o idoso, que era morador de Pedra Bonita, Zona da Mata (MG) , teria nascido em 4 de agosto de 1895, estando prestes a completar 128 anos.

O Cartório Silva, único do local em que morava, possui a certidão de casamento de José Paulino Gomes, datada de 1917.

“De acordo com o registro, ele se casou com 22 anos. Presume-se que realmente ele nasceu antes de 1900. Raramente se casava homens com 17 anos”, explicou Willyan José Rodrigues de Souza, assessor jurídico do cartório.

José Paulino poderia ser considerado a pessoa mais velha do mundo, já que a atual recordsita, de acordo com o Guinnes World Records, é a espanhola Maria Branyas Morera, de 115 anos.

Segundo a família do idoso, existe uma confusão referente à idade verdadeira do homem pois seus documentos não seguiam um padrão e cada um possui uma informação diferente, por isso recorreram ao cartório para confirmar a idade.

“No interior aqui, geralmente, as pessoas são registradas quando já estavam mais velhas. Tem vários casos com a documentação errada. Mas a documentação dele foi abaixo do que ele tinha. Tem uma senhora aqui perto com 98 anos. Ela fala que conhecia ele quando ele já era um rapazinho. Foi quando a gente teve a curiosidade de confirmar a idade e procurou o cartório para saber qual era a certa. Com certeza mais de 100 anos ele tinha, pelo menos 110. Agora a gente precisa saber como vai ficar na certidão de óbito”, disse Eliane Ferreira, neta do idoso centenário.

Seu José, como era conhecido, deixou sete filhos, 25 netos, 42 bisnetos e 11 trinetos.

Com informações de g1.

