Noiva proíbe o irmão de ir ao seu casamento e o motivo surpreende

Uma noiva está passando por uma situação complicada envolvendo seu próprio irmão. Dividida entre a alegria de seu casamento e a perda recente de um filho, ela e o noivo, ela agora está precisando lidar com o fato de que o irmão poderá não estar presente em seu casamento.

Desabafando no Reddit, a mulher, de 32 anos, conta que deve se casar em três meses. Durante todo o planejamento de seu casamento ela e o noivo decidiram que crianças não seriam permitidas na ocasião, o que a deixou preparada para lidar com os comentários dos familiares.

“O principal problema foi meu irmão. Ele tem dois filhos, de 3 e 2 anos, que eu amo. Ele é pai solo e trabalha diretamente de sua casa o que ajuda no cuidado com os filhos”, conta a mulher.

“Nossa decisão de não permitir crianças no casamento foi porque pretendemos beber, festejar e outras coisas que não são adequadas para crianças. Além disso, passamos por dificuldades e recentemente eu tive um aborto espontâneo que foi devastador. Meu irmão estava lá para me ajudar, mas não consegui ver minhas sobrinhas por um tempo sem ficar mal com isso”.

A família não gostou da decisão

Seguindo com seu relato, a mulher conta que as coisas foram se normalizando com o tempo, mas que assim que o irmão soube do casamento ele passou a insistir para que as sobrinhas estivessem presentes como floristas.

“Eu enviei os convites com a observação do ‘sem crianças’ e a maioria da família ficou bem com isso, mas meu irmão não. Quando eu disse que as minhas sobrinhas não poderiam ir ele continuou insistindo em comprar vestidos para elas e eu acabei bloqueando seu contato”.

“Desde que isso aconteceu eu passei a receber diversas mensagens exigindo que eu mude de ideia, e até mesmo meus pais disseram que se eu não permitir a presença das minhas sobrinhas, eles não virão. Eu não sei o que fazer, estou errada?”.

Para os usuários do Reddit, sua escolha de ter um casamento sem crianças não é errada, mas a forma como ela reagiu diante do irmão é.

“Você está errada pela forma como se comunicou com seu irmão”, comentou uma pessoa.

“Seu casamento, suas escolhas. Você não está errada por sua decisão, mas sim pela falta de comunicação”, finalizou outra.