Brend Glez, uma banhista que curtia uma tarde na praia do Panamá, teve sua atenção capturada por uma figura no meio do cenário. À primeira vista, a silhueta foi considerada assustadora pelos internautas, estando posicionada no ambiente. Relato extraído do portal The Dodo.

Com um formato estranho, assemelhando-se a uma sombra materializada, havia um corpo características bem escuras que se reclinava na areia e estava de costas para Glez.

Claramente, a situação acabou gerando conteúdo para o TikTok. Afinal, não é todo dia que se depara com uma cena inusitada e “sobrenatural” no meio da praia.

“Fiquei assustado”, comentou um usuário da rede social, bem como outros que manifestaram pavor ao assistir ao vídeo.

Embora a web tenha sido pega de surpresa, Glez sabia exatamente quem era a criatura o tempo todo. Assista ao vídeo:

Leia mais:

Identidade revelada

O ser no meio da praia era apenas o cãozinho de Glez. No entanto, o enquadramento de seu estado físico naquele momento deu abertura para confundir com qualquer coisa de outro mundo.

“O nome dela é Lolita! E ela AMA a praia”, disse Glez ao The Dodo.

Tudo não passava de um truque com ilusão de ótica, o que levou diversos internautas a interpretarem o cãozinho como uma figura sobrenatural. Para Glez, era apenas Lolita brincando em um de seus ambientes favoritos.

“Fiquei em choque também ao ver as impressões das pessoas sobre o vídeo”, disse Glez. “Acabei aterrorizando toda a comunidade TikTok. E ainda não consigo ver o que os assusta tanto.”

Mulher registra criatura ‘paranormal’ na praia e verdadeira identidade acaba sendo revelada (Reprodução/Brend Glez)

Se Lolita fosse um ser racional, com certeza teria se divertido com seu protagonismo na rede social. Afinal, não há nada de assustador no cãozinho. Pelo contrário, ela esbanja fofura.

“Acho que se ela estivesse ciente, ela pediria, tipo, tantas guloseimas de frango agora”, disse Glez. “É incrível o alcance que ela alcançou até agora.”