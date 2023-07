Mulher é criticada após levar carne ao casamento vegano da irmã

Uma mulher decidiu buscar apoio no Reddit após ser acusada de estragar o casamento de sua irmã. Segundo ela, a intenção foi apenas garantir que seus filhos não causassem uma cena durante a celebração.

Sem se identificar, a mulher conta que é mãe de duas crianças, Cassy (7) e Chase (5), sendo que o filho mais novo está passando por uma fase de grande seletividade alimentar. Como o casamento da irmã é completamente vegano, ela tinha certeza que as necessidades do filho não seriam supridas.

“Ele fica fixado em um mesmo alimento por meses e só quer o item escolhido. Se não consegue, tem um grande ataque de raiva. A comida da vez são enroladinhos de salsicha e, para evitar que ele tenha problemas e acessos de raiva no casamento da minha irmã, eu decidi levar alguns para ele comer”.

“Eu empacotei alguns enroladinhos para meu filho e dei alguns para ele comer ao longo da festa. Um dos amigos da minha irã viu e veio me pedir um, como eu tinha alguns de sobra, não vi problemas nisso”.

“Acontece que depois de um tempo ele voltou com outros amigos e pediram mais, o que eu recusei explicando a situação do meu filho e afirmando que o casamento era da minha irmã”.

A noiva foi contra!

Segundo a mulher, apenas algum tempo depois sua irmã chegou até ela completamente irritada, a acusando de estar distribuindo comida não vegana para seus convidados.

“Eu tentei explicar que era apenas para meus filhos, mas perdi a linha quando ela começou a dizer que somente meus filhos agem assim e que isso acontece porque não sou uma boa mãe”.

“Eu sou um pouco controladora como mãe, então eu simplesmente surtei com a atitude dela de questionar minhas decisões. Eu gritei sobre como os amigos dela vieram pedir por comida com carne e acabei jogando outras coisas na cara dela”.

“Eu saí com meus filhos e agora minha irmã e meus pais estão me acusando de ter destruído o casamento. Enquanto ela não se desculpar pela forma como falou dos meus filhos, eu não vou fazer mais nada”, finaliza a mulher.

No entanto, para os usuários do Reddit, ela não agiu corretamente e é quem deve se desculpar com a irmã.

“Você poderia muito bem ter preparado enroladinhos de salsicha veganos”, comentou uma pessoa.

“Você poderia ter feito diversas coisas para evitar que a situação chegasse a esse ponto. Poderia ter deixado os filhos com uma babá, feito rolinhos de salsicha veganos ou até mesmo ter alimentado eles fora do espaço da festa”, finalizou outra.