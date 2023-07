Jovem reclama após ter fotos tiradas sem permissão e web comenta: ‘Você não precisa se justificar’

De férias com a família, um internauta de gênero não especificado, revelou ter se irritado após ter fotos suas sendo tiradas sem permissão. Ao finalizar o texto, usuários do Reddit, onde o desabafo foi publicado, registraram suas impressões.

“Estou de férias com minha família. Eles são ótimos com fotos. Também tiro fotos, mas só quando quero. Me juntei a eles para todas as fotos de família que eles me pediram, mas às vezes começam a me filmar e tirar fotos sem nem me avisar”, iniciou o desabafo na plataforma, por meio do usuário u/Mysterious_Award4184.

“Eu disse a eles que não [queria] e para pararem, mas acham que estou sendo mal-humorado e desrespeitoso. Pedi para pararem porque não queria que eles tirassem fotos, mas acho que são apenas fotos. Não acho ter sido um babaca. Seria eu um babaca?”, finalizou o texto na rede social.

Impressões na web

Após terminar o texto, o relato recebeu diversos comentários. A maioria defendeu a decisão do internauta em não querer fotos suas espontâneas e decidiram compartilhar suas impressões.

“Não precisa se justificar. Eles não podem tirar suas fotos ou vídeos quando você diz que não quer, existem até algumas leis sobre isso dependendo de onde você está. No entanto, acho que toda a situação seria mais administrável se você dissesse a eles o motivo ou apenas dissesse que eles precisam perguntar com antecedência, em vez de fazer isso quando você não vê”, observou um usuário da rede social. “Em última análise, é seu direito decidir quando você é fotografado e, mesmo que decida não ceder à diversão sem uma palavra de explicação, a escolha é sua.”

“Filmar/tirar fotos de alguém depois de pedir para você não fazer isso é rude, independentemente da idade ou da conexão familiar. A única exceção é quando eles estão realmente tentando filmar alguém ou alguma outra coisa e você está apenas atrapalhando - caso em que deve ser fácil dizer para você sair se não quiser aparecer na câmera”, defendeu um internauta.