Jovem desaparecida há 4 anos surge novamente e homem é preso

Um homem foi preso em um apartamento próximo à delegacia onde a adolescente desaparecida Alicia Navarro reapareceu.

Alicia, agora com 18 anos, entrou em uma delegacia em Havre, Montana, nos Estados Unidos, quatro anos após ter fugido de casa.

Na quarta-feira à noite, policiais fortemente armados entraram em um apartamento a apenas algumas quadras da delegacia de Havre e prenderam um homem. Testemunhas observaram cerca de 10 policiais uniformizados e à paisana algemando o homem e o levando preso.

O homem morava no apartamento e uma jovem que se assemelhava a uma foto de Alicia saiu do apartamento. No entanto, vizinhos disseram que nunca a tinham visto antes. O desaparecimento misterioso e o reaparecimento de Alicia não apenas criaram boatos na cidade de cerca de 9.200 habitantes, mas também ganharam manchetes nacionais e internacionais.

De acordo com o Metro Reino Unido, a jovem foi diagnosticada com autismo e sua mãe, Jessica Nunez, nunca deixou de procurá-la.

Após o reaparecimento, Alicia falou com o Departamento de Polícia de Glendale divulgou e questionada se alguém a machucou de alguma forma, disse: “Não, ninguém me machucou”, respondeu.

Depois que os policiais disseram que seu objetivo era garantir que ela estivesse segura, Alicia agradeceu, mas não deu mais detalhes do caso.

A jovem não enfrenta nenhuma acusação criminal e nem requer atenção médica, mas continuará prestando depoimentos.

O desaparecimento de Alicia Navarro

Alicia morava com a mãe e o padrasto e tinha alguns amigos com quem saía, mas achou mais fácil se socializar online, jogando Minecraft, Discord e usando sites na Internet.

Mas nos meses antes de ela desaparecer, o comportamento de Alicia mudou drasticamente. Ela se interessou por produtos fitness, maquiagem e roupas mais provocantes. A mãe de Alicia assumiu que esses eram os efeitos da pressão dos colegas do ensino médio.

Horas antes de Alicia fugir, a mãe contou que teve um dia normal com a menina. Elas fizeram sua refeição favorita no McDonald’s, fizeram sobrancelhas juntas e foram a uma loja de chocolates. Alicia jogou jogos online até tarde da noite e disse à mãe que a amava antes de dormir.

Por volta das 7h da manhã seguinte, a mãe encontrou o bilhete e passou os próximos quatro anos sem ver a sua filha.

