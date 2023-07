Irritada, mulher afirma desejar que a vizinha perca o emprego

Uma mãe está completamente irritada com o emprego de sua vizinha, Segundo ela, a carreira escolhida pela mulher é completamente “antissocial” e prejudicial para os moradores ao redor.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher em questão é uma professora de música, ensinando em casa alunos de violino e piano, o que “obriga” os vizinhos a escutarem horas e horas de crianças aprendendo novas músicas, o que nem sempre é agradável.

Cansada da situação, a mãe ainda afirma que nem mesmo nos finais de semana consegue ter paz, já que este é o tempo utilizado pela vizinha para praticar suas próprias músicas.

No Mumsnet, ela desabafou: “Nos mudamos para uma casa geminada e do nosso lado mora um casal de aproximadamente 60 anos, e no andar de cima alguns inquilinos. Todos são amigáveis e conversaram bastante com o meu marido”.

“O grande problema é que a mulher é professora de piano e violino e em três dias da semana ela dá aulas exclusivamente de violino, o que torna tudo barulhento e com um som horrível quando as crianças estão aprendendo”.

Ela não sabe o que fazer

Seguindo com seu relato, a mulher conta que entende que morar em uma casa geminada envolve lidar com os barulhos dos vizinhos, mas que é praticamente impossível conseguir aceitar o som “horripilante” dos instrumentos.

“No fim de semana ela está tocando e passa mais de duas horas fazendo isso. Eu literalmente quero arrancar o piano dela dali. Eu precisei aumentar o volume da televisão no máximo e ainda assim conseguia ouvir o piano de fundo”.

Leia também: Filha corta relações com a mãe após descobrir que seu quarto foi ‘limpo e organizado’

Cansada, a mulher está considerando aconselhar a vizinha a largar o emprego, mas decidiu antes questionar outras pessoas sobre sua situação. Acontece que elas não foram muito simpáticas com sua causa.

“Não acho que tocar piano seja um emprego antissocial. Compreendo que pode ser irritante, mas se você também faz barulho em sua casa, não tem nada o que fazer, apenas aceitar”, comentou uma pessoa.

“Tente pedir a ela para trocar o piano de cômodo. Você precisa pensar que é o sustento dela e ela não vai parar de tocar”, finalizou outra.