Vídeo de homens engravatados q até cair em fonte se torna investigação ligada ao Ministério das Relações Exteriores do Chile

O vídeo que mostra uma briga entre trabalhadores bêbados em uma fonte nas ruas de Santiago, no Chile, se tornou viral nas redes sociais.

De acordo com o portal de notícias BioBio, os quatro homens, aparentemente sob efeito do álcool, seriam trabalhadores e ex-funcionários da ProChile, entidade ligada ao Ministério das Relações Exteriores do país, que promove a imagem do país no exterior.

Essa informação foi confirmada pela própria entidade, que informou a imprensa que uma investigação administrativa foi aberta para chegar ao fundo do assunto.

Os funcionários reconheceram o erro, mas enfatizaram que a cena bizarra ocorreu fora do horário de expediente, na frente de um bar.

No vídeo, pode-se ver como esses quatro homens começam na calçada, trocando agressões e empurrando-se, até que quase todos caem na fonte.

Devido à rápida popularidade dos vídeos, foram os próprios envolvidos que relataram o ocorrido aos seus superiores.

A situação desencadeou críticas de várias figuras políticas, que condenaram os fatos. O senador Rojo Edwards disse que “nenhum funcionário público pode estar envolvido em uma briga como essa”.

O motivo do desentendimento não foi revelado. Confira o vídeo a seguir: