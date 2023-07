Um foguete da SpaceX poderia ter causado um buraco em uma das camadas de proteção da Terra

Elon Musk está destruindo as camadas que protegem a Terra? Não, mas a empresa dele, através de um de seus foguetes, é responsável por um dos mais recentes buracos na ionosfera, uma região do espaço que está cobrindo nosso planeta. Então, contamos a você como o comportamento da SpaceX pode nos afetar.

A coisa é assim: a SpaceX lançou um Falcon 9 para o espaço a partir da Base da Força Espacial Vandenberg, na Califórnia, em 19 de julho. Uma análise realizada pelo físico espacial Jeff Baumgardner, da Universidade de Boston (EUA), diz que é muito provável que isso tenha perfurado um buraco no espaço em uma região chamada ionosfera.

Esta é “uma camada ao redor da Terra que consiste no quarto estado da matéria plasma, com um mar de partículas carregadas eletricamente flutuando a cerca de 80-650 km (50-400 milhas) acima da superfície”, de acordo com o Independent.

O que o foguete de Elon Musk fez pode também ocorrer com um da NASA, da Roscosmos ou de qualquer outra agência espacial. “É um fenômeno bem estudado quando os foguetes ligam seus motores a uma altitude entre 200 e 300 km acima da superfície terrestre”, dizem os especialistas.

O que acontece quando esses foguetes atravessam esta área? Os elementos liberados pela máquina nesta área interagem com as cargas elétricas e gera uma espécie de brilho vermelho no firmamento da Terra.

Como nos afeta como planeta?