Um asteroide revelou a informação que faltava para compreender a nossa existência: a vida na Terra chegou através de um meteorito

Como explicar a vida na Terra? Temos ar para respirar, flora, fauna, água líquida e uma civilização. Em nenhum outro mundo, dos que a astronomia já detectou, foram encontradas condições semelhantes às do nosso planeta. No entanto, durante décadas se tem teorizado que a nossa existência chegou de fora do nosso Sistema Solar a bordo de um meteorito.

São vida e destruição. Por séculos, vivemos com medo de que um asteroide nos destrua completamente, como aconteceu - de acordo com as teorias - há 66 milhões de anos com os dinossauros. Bem, a mesma rocha que pode nos exterminar, foi a mesma que, uma vez, criou as condições para o desenvolvimento da vida neste mundo.

O site Esquiere cita um extenso estudo realizado por um time científico da Universidade de Hokkaido, no Japão. Nesta pesquisa, se destaca que a vida como a conhecemos tem suas origens em cinco nucleotídeos.

Adenina (A), timina (T), guanina (G), citosina (C) e uracilo (U). A teoria diz que nenhum deles foi produzido naturalmente na Terra, todos chegaram através de rochas estelares. A, G e U tinham sido detectadas em meteoritos. Faltavam T e C, que finalmente foram capturadas em asteroides que nos visitaram recentemente.

Meteorito Imagem referencial da Getty (Adastra/Getty Images)

Em particular, a detecção da citosina é surpreendente, pois ela é relativamente instável e pode reagir com a água”, disse Yasuhiro Oba, professor associado do Instituto de Ciências de Baixa Temperatura da Universidade de Hokkaido no Japão e primeiro autor do estudo, de acordo com a resenha da Esquire.

Descobertas como esta impulsionam agências espaciais a realizarem missões com mais frequência, como a OSIRIS-REx, que viajou para o asteroide Bennu. A ideia é ir diretamente buscar fora os componentes da vida e medir as possibilidades de que o que aconteceu na Terra tenha sido registrado em outro mundo.