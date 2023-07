Pode arrotar do lado do marido? Mulher revela frustração e web a defende (Reprodução/Freepik - 8photo)

Uma mulher de 30 anos usou o Reddit para falar a respeito de uma frustração com o marido, também de 30 anos de idade. Segundo ela, o ato de arrotar próximo ao marido é algo natural. No entanto, o homem revelando se incomodar com o comportamento após muitos anos de relacionamento.

“Conheço meu marido desde o colégio. Já estamos casados há um ano e hoje ele me diz que fica incomodado quando eu arroto. Quando estamos só nós. Eu não sou uma desleixada. Arroto silenciosamente e me cubro quando estou em público, mas meu marido é meu espaço seguro e senti que poderia ser eu mesma e não me preocupar em ser julgada ou me sentir desconfortável”, iniciou o desabafo, por meio do usuário u/EclecticBitch.

“Ele diz que me sinto muito confortável perto dele. Mas eu não deveria me sentir confortável perto dele? Eu entendo que ele se sente desconfortável, mas também não posso deixar de me sentir magoada com o fato de que parece que não posso ser eu mesma ao seu lado”, continuou.

Leia mais um relato:

Defesa no fórum

Ao finalizar o desabafo, a mulher se viu indignada por sempre se mostrar educada e ser repreendida por um detalhe. Ao questionar se estaria sendo “idiota”, recebeu apoio na rede social.

“Seu marido nunca arrota, peida, coça o saco ou enfia o dedo no nariz? Ele nunca vomitou? Babou quando ele dormiu? Essas coisas acontecem com corpos humanos. Quero dizer, se você está agindo como uma criança e engolindo ar de propósito para emitir arrotos de decibéis altos, pare! Mas o arroto do refrigerante ou da cerveja faz parte da efervescência da vida”, observou um usuário da rede social.

“E se ele estiver desconfortável com um arroto? Não o deixe entrar na sala de parto se você tiver bebês. As coisas que saem de nossos corpos durante o parto o farão desmaiar com os vapores. Apenas dizendo”, comentou outro internauta.