Pinscher se revolta após avistar veterinária desconhecida em trânsito

Charlene Longhi se deparou com uma situação inusitada enquanto enfrentava um trânsito para ir ao trabalho. Embora seja uma cuidadora de animais, a veterinária brasileira nem sempre recebe as mais positivas reações de pacientes em potencial. Isso porque as experiências dos bichinhos podem variar de acordo com sua realidade. Relato extraído do portal The Dodo.

Ao avistar a veterinária do outro lado da rua no carro, um cãozinho da raça pinscher parece ter ficado ‘engatilhado’ com a cena. Enquanto a veterinária se dirigia ao trabalho, próximo de seu lar, teve a atenção do bichinho tomada e resolveu registrar nas redes sociais.

Embora a profissional tenha sorrido para o cãozinho, a reação do pinscher foi totalmente contrária. Ao notar que a mulher era veterinária, o filhote logo esboçou uma expressão negativa e mostrou seus dentinhos como possível arma de defesa. O vídeo, compartilhado no TikTok, já acumula mais de 100 mil curtidas. Assista:

“Achei a situação muito engraçada”, disse ela ao The Dodo, em relação aos latidos e rosnados manifestados pelo filhote.

Ainda que nunca tenha atendido aquele pet em sua clínica, ela carrega a impressão de que o encontro poderia ter sido diferente.

“Se ele estivesse na minha clínica, seria um prazer atendê-lo”, contou.

Achado inusitado no interior de um tronco

Uma equipe de resgate na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, se depararam com um tronco abandonado e não sabiam ao certo o que fazer com o pedaço de madeira. No entanto, notaram algo de estranho com o elemento da natureza e descobriram haver vida lá dentro. Os especialistas em animais, que recebem pássaros feridos constantemente, estão acostumados a se deparar com os bichinhos chegando de carro ou transportadora. No entanto, não imaginaram a descoberta inusitada que estava por vir.

Veja o que encontraram: Equipe de resgate se depara com tronco abandonado e encontra vida dentro