Musa brasileira do Onlyfans chama atenção com roupa ousada no cinema e é criticada

A estrela da plataforma de conteúdo adulto Indi Jung foi filmada comprado ingressos em um cinema brasileiro com um vestido preto até o chão que deixou muitos usuários de queixo caído e muitos outros indignados.

Indianara, cujo Instagram tem cerca de 500 mil seguidores, chama atenção em suas redes pelos modelos mínimos que realçam a beleza de seu corpo.

Neste dia em questão, ela usava um vestido preto até o chão com um dos lados totalmente aberto e preso somente com um fio de ouro que, dependendo do movimento da modelo, pode ser bastante revelador.

O vídeo foi filmado por um usuário do Twitter e compartilhado nas redes sociais e desde então teve 28 milhões de visualizações de pessoas que amaram as imagens e de outras que se sentiram indignadas.

I dont mind waiting in line. pic.twitter.com/X6eeXyGcI9 — Austin Powers (@MasterYodaWize) July 23, 2023

“Para mim, isso diz que preciso tanto de atenção”, comentou um usuário da rede. “Ela é linda, mas vamos lá, tenha um pouco de classe”, comentou outro usuário. “Parece que ela estava procurando atenção e conseguiu. Não se trata de envergonhá-la por suas escolhas de roupas, mas ela deve estar atenta ao traje apropriado para ocasiões específicas”, esclareceu mais uma usuária.

Alguns comentários curtiram o modelito preto de Indi. “Este é o equivalente da vida real de Jessica Rabbit de quando éramos crianças”, elogiou um dos seguidores. “Eu vejo mais pele na academia e muito mais na praia”, desconversou outro.

Embora tenha gerado muita repercussão nas redes sociais, essa não primeira vez que ela aparece com esse corte de vestido em algum lugar público. Em seu instagram é possível ver que ela já usou o mesmo modelo nas cores laranja e rosa em vários lugares, como em uma estação de trem de Barcelona.