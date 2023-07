Mulher vai parar em hospital após pedir a Deus para se tornar alérgica ao namorado: ‘Minhas orações foram atendidas’

Zakiya Ivey, de 24 anos de idade, resolveu recorrer a Deus para tornar-se alérgica ao namorado. De acordo com um artigo do Daily Star, com base em informações do Kennedy News and Media, a jovem professora de Chicago, Illinois, nos EUA, revelou que teve as orações atendidas e foi levada às pressas ao hospital com urticária.

Segundo ela, foi feita uma oração no dia 8 de abril em que questionava seu relacionamento com o namorado.

“Senhor, se este homem não é para mim, se você não quer que eu fique com ele, me dê uma reação alérgica não letal na próxima vez que eu estiver com ele”, orou a jovem.

Já no dia 10 de abril, Ivey foi a uma sessão de ginástica com o namorado. Após 20 minutos, sua saúde começou a ser afetada. Inicialmente, o rosto sofreu um inchado e sua pele e olhos passaram a arder. Em seguida, foi direcionada ao hospital.

“Eu estava coçando, esfregando os olhos. Meu amigo me disse que meus olhos estavam inchados e eu pensei ‘de jeito nenhum’. Nesse ponto, minha oração estava sendo atendida. Fiquei chocada”, contou.

Mulher vai parar em hospital após pedir a Deus para tornar-se alérgica ao namorado: ‘Minhas orações foram atendidas’ (Reprodução/Kennedy News and Media)

Após receber alta no hospital, a jovem resolveu se separar do namorado porque entendeu o ocorrido como um sinal. Ela também contou que os médicos “não foram capazes de encontrar uma causa” para sua reação e indicaram visita a um alergista.

Experiências futuras

Após ter interpretado o ocorrido como uma confirmação de suas preces, a jovem prometeu orar a Deus antes de entrar em qualquer relacionamento em diante. Em conselho, ela alertou outras mulheres para confiarem em seus instintos.

“O relacionamento não era gratificante, não saíamos. Saíamos em casa. Eu sempre tinha que pedir para sair. Desde o início, não estava certo”, contou. “Quando a reação alérgica aconteceu, eu sabia exatamente o que tinha que fazer, mas não queria fazer.

“Demorei uma semana para terminar com ele. Achei que ele poderia mudar ou que talvez fosse um acaso”, continuou. “Não compartilhávamos os mesmos valores, não acho que estávamos na mesma página. Parecia que eu estava mais interessada no relacionamento do que ele.”