Mulher termina namoro após assistir ao filme da Barbie com o namorado

Uma mulher decidiu compartilhar no Reddit como o filme da Barbie foi determinante para que ela tomasse uma grande decisão em sua vida. Depois de assistir a história nos cinemas, ela colocou um ponto final em seu relacionamento amoroso.

Sem se identificar a mulher, que teve o caso compartilhado pelo The Mirror, revelou que a reação do companheiro após assistir ao filme a fez ter certeza sobre sua decisão.

Para começar, ela revela que os motivos que os levaram ao cinema foram diferentes: enquanto ela estava ciente da história e queria entender a fundo as problemáticas levantadas pelo filme, o companheiro apenas sabia sobre o elenco.

“Há 3 dias eu e meu namorado fomos ver o filme da Barbie e eu, ciente dos temas feministas que são abordados, esperava que ele entendesse a mensagem passada”.

“Enquanto a história se desenrolava eu fui notando que meu namorado estava ficando cada vez mais desconfortável e isso foi me deixando magoada. Sabia que teríamos uma conversa séria sobre isso ao final”, explica.

Ponto final

Segundo a jovem, o companheiro ficou quieto e só voltou a falar com ela quando os dois estavam sozinhos dentro do carro. Momento em que ele se sentiu confortável para desabafar.

“Ele disse que ficou ofendido com o filme e que era o tipo de coisa que eu deveria assistir com minhas amigas e não com ele. Eu entendi o lado dele, mas não vou nem explicar de onde ele tirou isso porque eu discordei. Por tempos temos problemas com comentários feitos por ele sobre mulheres e a comunidade LGBTQIA+”.

“Eu fiquei cansada dessas atitudes desrespeitosas dele e, me sentindo empoderada, disse que tudo tinha acabado. Ele então saiu de casa, mas ainda temos a localização um do outro em nossos celulares e eu vi que ele está há dois estados de distância. Não sei como ele foi parar lá e não acredito que tudo isso aconteceu por causa do filme da Barbie!”, finaliza a jovem.

Em pouco tempo os usuários do Reddit apoiaram a jovem e garantiram que toda a situação foi uma escolha do companheiro dela.

“Tudo isso é escolha dele, não o efeito colateral de um filme. É a forma como ele escolheu te tratar”, comentou uma pessoa.

“É meio engraçado ele não ter aguentado um filme relacionado com o empoderamento feminino, apesar de contar com o apoio de uma mulher empoderada”, finalizou outra.