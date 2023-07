Mulher diz a namorada que está cansada de sua depressão e divide opiniões

Uma mulher de 35 anos usou o Reddit para desabafar a respeito de sua relação com a namorada, de 32 anos. Segundo o texto produzido por ela, por meio do usuário u/bulkyvulk, revelou à parceira estar cansada de sua depressão e dividiu opiniões na web.

“Minha namorada e eu nos mudamos recentemente para outro país e, desde a mudança, ela luta contra uma depressão grave”, iniciou o texto na plataforma.

“Ontem estávamos conversando sobre isso e eu disse que estou cansada dela estar deprimida, o que significa que também tem sido difícil para mim emocionalmente tentar ajudá-la”, continuou.

Durante o relato, ela revelou que sua fala à parceira se tratava apenas de um desabafo.

“Eu não quis dizer que ela deveria parar milagrosamente de ficar depressiva, só que isso é péssimo para mim também. Mas não, ela não fala comigo e não consigo fazer com que ela entenda meu ponto de vista. Sou uma idiota por isso?”, finalizou o texto.

Leia mais um relato:

Divisão de opiniões na rede social

Ao finalizar o texto na plataforma, diversos internautas interagiram com opiniões distintas sobre o ocorrido.

“Dizer a alguém que você está cansado de sua depressão literalmente não acrescenta nada. você não acha que ela também está cansada de sua depressão? ela não quer ficar deprimida. talvez você possa começar a focar as conversas em coisas que podem estar aumentando a depressão. quando me mudei para outro país, o choque cultural foi muito grande e não é algo que se leve a sério.Vocês provavelmente deveriam fazer terapia e aprender melhores habilidades de comunicação”, registrou um internauta, criticando sua posição.

“Foi uma péssima escolha de palavras, mas viver com alguém que sofre de uma doença mental pode ser não apenas exaustivo, mas também traumatizante. Eu não acho que você é uma idiota por ser honesta sobre o preço mental e emocional que está cobrando de você. Mas deveria ter escolhido melhor suas palavras. Sua namorada não pode deixar de ficar chateada com o que ouviu. Nenhuma das duas foram idiotas, vocês estão apenas passando por um momento muito difícil. Espero que as coisas melhorem para ambas”, comentou outro usuário, em sua defesa.