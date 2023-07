Mulher corta relações com o filho e a esposa após eles se casarem escondido

Um casal recém-casado está passando por momentos tensos envolvendo a mãe do homem. Em um desabafo feito no Reddit, os noivos revelaram que a mulher está ameaçando expulsá-los da família caso não “arrumem as coisas”.

Sem se identificar, a esposa conta que ela e o companheiro não queriam ter um casamento tradicional, mas acabaram concordando em ter uma pequena celebração nas montanhas apenas para agradar a mãe do homem.

“Fizemos planos para o casamento acontecer em junho deste ano, mas a data acabou coincidindo com as minhas aulas do mestrado e nós deixamos de lado. Ainda assim, no dia que seria o nosso aniversário, nós decidimos fugir na hora do almoço e casar no cartório da cidade”.

“Ainda planejamos fazer um pequeno casamento para a família, mas escolhemos manter o casamento no dia do nosso aniversário de relacionamento”, revela a mulher.

“Nós chegamos a tentar contar para minha sogra, mas ela disse que isso era algo idiota e que não faríamos uma coisa dessas”.

Ela ficou irritada!

Seguindo com seu relato, a jovem conta que após 1 mês do casamento a sogra acabou descobrindo e agora está completamente irritada com o casal.

“Ela está dizendo que precisamos decidir se seremos parte da família ou não. Ela também afirmou que se não ‘arrumarmos’ isso nós não somos mais família. Depois disso, ela passou a se recusar a entregar qualquer pertence do meu marido e está afirmando que eu o controlo”.

“Ele que tomou a decisão de manter a data do casamento e disse que queria fazer isso por ele mesmo e não pelos outros. Estamos tentando arrumar isso, mas estamos cansados”.

Leia também: Mulher desconsidera exigência de noivos e leva seu bebê de oito meses ao casamento

Segundo os usuários do Reddit, eles não agiram de forma errada.

“Ela precisa se acalmar se ela quiser permanecer na família de vocês. Fim de papo”, comentou uma pessoa.

“Sua sogra está agindo de forma controladora e infantil. Vocês não devem considerar as atitudes dela e se ser da família é estar sob o controle dela, então sejam felizes fora da família”, finalizou outra.