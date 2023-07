Guerra da Ucrânia: drones Kamikaze de 400 dólares estão destruindo tanques russos de 1 milhão

O avanço da tecnologia militar não tem a ver com o poder da arma, mas com a utilidade. Se você somar um baixo custo, os resultados são extraordinários. Vimos isso na Guerra da Ucrânia: o exército que defende seu país usa drones kamikaze de 400 dólares, destruindo tanques russos de 1 milhão.

Neste mês, vimos como as Forças Armadas da Ucrânia eliminaram com sucesso dois tanques russos com drones FPV, ou First Person View. São aparelhos simples, usados ​​para gravar ou simplesmente se distrair em um ambiente pacífico, mas equipados com bombas se tornam letais para o inimigo.

Eles são chamados de kamikaze, seguindo o estilo dos pilotos suicidas japoneses da Segunda Guerra Mundial, que causaram baixas e terror entre os porta-aviões norte-americanos.

Os tanques russos eliminados, de acordo com o relatório de Oleksandr Syrskyi, comandante das Forças Terrestres da Ucrânia, foram um T-80 e um T-90M Proryv, com custos que podem ultrapassar u milhão de dólares.

"Os drones kamikaze FPV são operados pelo grupo Asgard, uma unidade do Oka, o 120º Batalhão de Reconhecimento Separado das Forças Armadas da Ucrânia", disse o comandante Syrskyi.

De acordo com Syrskyi, na destruição dos tanques não só participou o grupo Asgard, mas também a Terceira Brigada Separada de Fuzileiros Motorizados.

A Guerra da Ucrânia está caminhando para um ano e meio

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de “desnazificar” o governo presidido por Volodymyr Zelensky, e para anexar os territórios de Donetsk e Lugansk. Desde então, os mortos são contados por dezenas de milhares, e as perdas econômicas são incalculáveis.

Os governos ocidentais forneceram armamento à Ucrânia na defesa do seu território, embora a contraofensiva para expulsar os russos se tenha complicado nos últimos meses.

Volodymyr Zelensky (AP)

De acordo com a BBC, citando o general ucraniano Oleksandr Tarnavskyi, existem dificuldades para o deslocamento de armamento, incluindo tanques e veículos blindados doados pelo Ocidente, devido aos campos minados pelos russos.

“Não subestimo o inimigo”, afirmou Tarnavskyi. “Ele demonstrou qualidades profissionais”, ao evitar que as forças ucranianas possam “avançar rapidamente”.