Filha corta relações com a mãe após descobrir que seu quarto foi ‘limpo e organizado’

O relacionamento entre uma mãe e sua filha pode ter sido completamente destruído depois que a mãe decidiu tomar uma atitude. Cansada da bagunça no quarto da filha mais velha, ela decidiu limpar e organizar todo o espaço sem avisar a jovem.

Desabafando no Reddit, a mãe contou em detalhes os motivos que a fizeram realizar a “pequena intervenção” no quarto da filha que costumava ser bem organizado até que alguns “problemas de saúde mental” impediram a jovem de manter o “nível adequado de organização”. O relato foi compartilhado pelo The Mirror.

Sem se identificar, a mãe conta que a filha de 14 anos não é uma pessoa que costuma deixar o quarto completamente bagunçado e desorganizado, no entanto, enquanto a jovem passa por alguns problemas de saúde mental a organização do espaço foi deixada de lado.

“Eu decidi olhar e fazer uma limpeza profunda. Joguei fora o que era lixo, comprei um novo jogo de cama, novas caixas organizadoras, lavei toda a roupa de cama e suas pelúcias. Depois eu guardei tudo e limpei os tapetes e cortinas”, revela a mãe.

“Eu fiz a mesma coisa pela irmã mais nova dela, então achei que tudo ficaria bem”.

A jovem não aprovou

Segundo a mãe, as coisas fugiram do controle quando a adolescente notou as mudanças em seu quarto e passou a acusá-la de “invadir seu espaço e jogar fora suas coisas”.

“Ela criticou o que eu fiz, me acusando de jogar fora as coisas dela, de bagunçar o guarda-roupa e outras coisas, o que não é verdade. Agora ela basicamente passa o dia me ignorando e fechada em seu ‘quarto bagunçado’ sem falar comigo”, conta.

Para os usuários do Reddit, ela deve entender que a filha é uma adolescente e que precisa de cuidado especial com seu espaço pessoal.

Leia também: Mulher desconsidera exigência de noivos e leva seu bebê de oito meses ao casamento

“Avisei minha filha que eu ia limpar o quarto dela quando ela saísse, e ela me deu o ok para fazer isso. Acho que essa comunicação inicial poder fazer a diferença em seu caso”, comentou uma pessoa.

“Todos temos boas intenções nestes casos, mas isso não significa estar certo. Minha filha nunca teve facilidade em manter o quarto limpo e organizado, então depois que ela ficou mais velha eu sempre a avisei quando ia limpar”, comentou outra