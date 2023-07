Cinco avistamentos de OVNIS no México que confirmam a existência dos extraterrestres

A caixa de Pandora foi aberta. Um ex-militar dos Estados Unidos, chamado David Grusch, garantiu que as autoridades de seu país mantêm provas físicas de naves espaciais e corpos de seres que não são humanos. Segundo o ex-militar, os extraterrestres não só existem, mas os serviços de inteligência sabem disso há muito tempo.

Se essas declarações forem totalmente verdadeiras, elas confirmam os avistamentos de OVNIS ao redor do mundo.

Cidadãos comuns gravando com seus celulares, câmeras de segurança e até mesmo os registros audiovisuais de navios em alto mar e aviões em voo capturaram imagens objetos que claramente não parecem ser terrestres.

Então, vamos destacar cinco avistamentos recentes que foram observados (e publicados nas redes sociais) em diferentes regiões do México. Eles todos têm algo em comum: não são objetos voadores comuns e aqueles que gravaram não tinham opção de HD para registrar o material de vídeo.

OVNIS no México nos últimos três meses

Diferentes regiões do México registraram múltiplos avistamentos de OVNIs nos últimos três meses. De acordo com a notícia do Diário AS, nas proximidades do Vulcão Popocatépetl foram registradas imagens de cilindros em duas ocasiões, uma descendo para a Terra e outra subindo.

O meio citado destaca outro avistamento de objetos voadores não identificados nas proximidades do deserto entre Durango, Chihuahua e Coahuila, área conhecida como a Zona do Silêncio.

Enquanto os outros dois foram capturados no Cerro de Tepozteco, em Tepoztlán e Campeche por Sedena. As imagens do estado de Morelos são realmente assustadoras.