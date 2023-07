Cientistas estão usando deepfakes para descobrir os maiores mistérios do Sol

O uso de deepfakes e a Inteligência Artificial (IA) geralmente está associado a preocupações sobre a manipulação de notícias e a propagação de desinformação. No entanto, recentemente, os cientistas encontraram uma aplicação positiva para esta tecnologia: descobrir mais sobre o nosso astro-rei, o Sol.

Na Reunião Nacional de Astronomia 2023 em Cardiff, Reino Unido, pesquisadores da Universidade de Northumbria, no Reino Unido, e da Universidade de Berna, na Suíça, apresentaram um estudo que se concentrou na coroa solar, a parte superior da atmosfera do Sol, que é surpreendentemente muito mais quente do que a superfície e as camadas inferiores da atmosfera.

Como explica o Slash Gear, a razão por trás desta diferença de temperatura entre a superfície e a coroa solar ainda não é totalmente compreendida. Para obter mais informações sobre este fenômeno, os pesquisadores usaram dados do Observatório de Dinâmica Solar da NASA e se concentraram em um fenômeno chamado chuva coronal, que poderia ajudar a explicar o calor da coroa.

As Erupções Coronais são arcos de material chamado plasma que se elevam da superfície do Sol, atravessam as camadas da atmosfera e depois voltam para a superfície. Estes arcos, gerados ao longo das linhas do campo magnético, podem desempenhar um papel fundamental no movimento da energia térmica na atmosfera solar.

Uma dificuldade resolvida

O desafio para os pesquisadores era que esta chuva estava escondida atrás de outros materiais, pois o plasma nos arcos costuma ser mais frio do que o seu ambiente circundante.

Para ultrapassar esta dificuldade, os cientistas combinaram dois conjuntos de dados da NASA: imagens de alta definição do Espectrógrafo de Imagens da Região de Interface (IRIS) e numerosas imagens, embora de baixa qualidade, do Ensaio de Imagens Atmosféricas (AIA) a bordo do Observatório de Dinâmica Solar.

Usando um algoritmo de Inteligência Artificial, conseguiram melhorar as imagens e gerar deepfakes, ou “falsificações”, que revelaram detalhes ocultos da chuva coronal. Este abordagem combinada permitiu aos pesquisadores visualizar os arcos da chuva da coroa e avançar na compreensão deste fenômeno.

O principal pesquisador, Luke McMullan, expressou que vivemos em uma era de avanços para a pesquisa solar, e que o desenvolvimento e a implementação de técnicas de aprendizado automático, em conjunto com as observações, estão fornecendo respostas a enigmas que têm intrigado a comunidade científica por décadas.