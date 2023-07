O Congresso dos Estados Unidos realizou nesta quinta-feira (27) uma audiência pública sobre as alegações de que o governo está encobrindo seu conhecimento sobre óvnis.

No Capitólio, três veteranos militares aposentados testemunharam alertando que avistamentos são um problema de segurança nacional e que o governo tem mantido segredo sobre eles, como detalhado pelo site G1.

Foi o depoimento de David Grusch o que mais repercutiu. Segundo ele, o governo conduziu um programa de “várias décadas” que coletou e tentou fazer uma espécie de engenharia reversa de “restos de acidentes envolvendo objetos não identificados”.

Sobre vida alienígena, militar afirma suposto ‘material biológico não humano’ encontrado em nave espacial

Ainda de acordo com as informações, o militar relatou suposto ‘material biológico não humano’ encontrado, ao ser questionado se o governo teria os corpos dos pilotos que pilotaram as naves não humanas identificadas, lembrando declarações anteriores de Grusch.

Ele respondeu: “Como já afirmei publicamente em minha entrevista à NewsNation, materiais biológicos vieram com alguns destes restos”.

Com informações do site G1

