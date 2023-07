Mulher se apaixona pelo padrinho do seu casamento; “quando a gente é bem cuidado, acaba se apaixonando mesmo”

Mais uma história dessas que impressionam chegou nas redes sociais essa semana. Dessa vez, o canal do YouTube do projeto Ter.a.pia, conhecido por reunir relatos de vida poderosos contados por seus protagonistas enquanto eles lavam louça, foi quem publicou os vídeos.

Nas imagens, conhecemos a história Carol, que revelou como se apaixonou pelo padrinho do seu casamento e também do seu filho.

Ela relembrou como conheceu seu atual esposo Jefferson através do ex-marido e como enfrentou grandes desafios mesmo se apaixonando por ele depois do fim do seu casamento.

O casal está há seis anos juntos, mas já soma 14 anos desde que se conheceram. Ele fazia parte de um grupo de colegas do ex-marido e por esse motivo.

No entanto, após uma reviravolta em sua vida, o laco dos dois começou a se estreitar e eles se tornaram amigos, o que levou a Jefferson padrinho do seu filho do meio, Pedro.

Carol contou que as coisas só mudaram quando seu entrou em crise e ela e o ex-marido acabaram se separando, relembrando esse momento marcado pela depressão e até pelo milagre de chegar morta ao hospital e ser reanimada.

Durante todos esses acontecimentos, Jefferson estava lá para ela e o amor nasceu. No entanto, a história não parou por aí, pois não foi nada fácil assumir o relacionamento para as pessoas próximas, que não apoiaram o casal e os julgaram bastante.

Confira a história completa contada pela Carol, com desfecho e tudo:

É importante mencionar que o projeto Ter.a.pia, foi criado pelos comunicadores Lucas Galdino e Alexandre Simone, que atualizam sempre o canal e as redes com histórias incríveis.

“Quando as pessoas vão lavando a louça, até as coisas pessoais ruins são levadas ralo a baixo. Ao contar as histórias, você reflete ali, criando até outro significado para aquela experiência”, explicou Galdino em entrevista ao Rede Brasil Atual.

