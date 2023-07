Mulher recebe uma série de alertas e críticas após namorado insistir que ela o acompanhe em consultas médicas

Uma mulher, de 34 anos de idade, usou o Reddit para contar que seu namorado solicitou seu acompanhamento para consultas médicas fora de seu estado. No entanto, estava fora dos planos dela, haja vista outros compromissos estabelecidos anteriormente. Ao finalizar o texto, recebeu alertas e críticas por parte dos internautas.

“Meu namorado foi recentemente informado de que ele tem que ir para fora do estado para uma série de consultas, pois está tendo convulsões. Ele pediu que eu fosse com ele porque está preocupado e precisa de alguém”, iniciou o relato, por meio do usuário u/WeTheRealEgyptianz.

“O problema é que também tenho ingressos para shows reservados fora do estado há um ano. Mal saio do meu trabalho, então isso é importante para mim por causa de todo o estresse. Não tenho ‘tempo para mim’ há anos entre o trabalho e meus filhos”, desabafou.

Segundo a mulher, ela acredita que seu parceiro tenha agendado intencionalmente na mesma data justamente para ela não poder ir ao show e estar com ele.

“Ele não tem trabalho além de brincar com [mercado de] ações o dia todo. Sinto que ele fez isso como uma forma de ser controlador e manipulador. Ou estou exagerando?”, refletiu. “Ele está me culpando agora, dizendo que se eu me importasse, cancelaria meus planos de ficar ao seu lado”, finalizou.

Alertas na web

Após a mulher concluir seu desabafo na rede social, diversos usuários da plataforma emitiram opiniões. A maior parte dos comentários consistem em críticas sobre sua escolha, haja vista a possibilidade de conciliar as datas da consulta. Outros chegaram até mesmo a alertar sobre o comportamento do parceiro.

“Você diz que ele fez isso intencionalmente para controlar e manipular você, no que você está se baseando? Você sabia que ele tinha várias datas para escolher? Esta foi a primeira data que ele conseguiu ou ele tinha motivos para recusar outras datas? Ele tem um histórico de comportamento manipulador? Você ofereceu alternativas razoáveis, como ir vê-lo depois ou reagendar a cirurgia e, se tiver, qual é a resposta?”, perguntou um internauta.

“Ela disse que poderia ter agendado nos dias seguintes ou antes da viagem dela. Não foi idiota. Ele está sendo extremamente manipulador”, disse outro usuário da rede.