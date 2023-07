Mulher presenteia sobrinha do marido com boneca da Barbie e cunhada exige que ela pegue de volta: ‘Fiquei chateada’ (Reprodução/Pixabay - ErikaWittlieb)

Uma mulher, de 27 anos de idade, contou ter presenteado a sobrinha de seu marido com uma boneca da Barbie. No entanto, acabou pegando o brinquedo de volta, por exigência da mãe da criança. Na plataforma do Reddit, ela expôs sua frustração com o ocorrido, por meio do usuário u/Fragrant_Session_129.

“Sou casada com meu marido há um ano e estamos juntos há seis. Ele tem uma irmã, de 35, (vamos chamá-la de S) e uma filha, de 5, (vamos chamá-la de M). S e eu temos um ótimo relacionamento, falamos ao telefone todos os dias e adoro M”, iniciou o texto na plataforma.

“S é totalmente contra qualquer coisa anti feminista. Ela não permite que M assista a filmes de princesas da Disney feitos antes de 2000. Ela diz que diz às meninas que elas precisam esperar que um homem venha salvá-la. Cresci com tudo isso, tenho MBA e um bom emprego, nunca pensei que precisava de um homem na minha vida. Eu assisto esses filmes pensando como eles são bonitos e é isso!”, continuou.

Retomada do brinquedo

De acordo com a autora do relato, a sobrinha do seu marido está se preparando para a entrada no jardim de infância e desejava ter uma boneca da Barbie, assim como as outras meninas tinham.

“Não pensei em nada de mal porque ela tem bonecas e pelo menos essa boneca tem uma carreira realista”, contou a mulher.

No aniversário da criança, ela deu de presente uma boneca da Barbie professora à menina. Além do selo “profissões”, também foi pensado no tom da pele da boneca, diferente do brinquedo estereotipado. Embora a criança tenha se agradado do recebido, sua mãe achou o contrário.

“Disse que eu estava insinuando que [a filha] precisa parecer uma garota magra e a única carreira que ela pode ter é professora. Ela tem 5 anos, duvido que ela pense assim”, desabafou a mulher.

Após o ocorrido, a mãe da criança desejou que o presente fosse pego de volta e acabou abalando não apenas a filha, mas também a cunhada.

“Fiquei tão chateada. Sinto que deveria ter perguntado, mas ao mesmo tempo nem todo mundo pergunta aos pais se está tudo bem em dar um filho. É apropriado para a idade dela”, finalizou o desabafo.

