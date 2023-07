Modelo do OnlyFans vai morar na Ucrânia e vira “stripper de apoio emocional” aos soldados

Modelo e criado de conteúdo, Fan-Pei Koung resolveu deixar os Estados Unidos e mudar para a Ucrânia para contribuir com os combatentes e cidadãos do país do leste europeu que enfrentam um conflito contra a Rússia desde 2022.

“Criei uma conta OnlyFans que é gratuita para soldados ucranianos e outras pessoas que se voluntariam no esforço de guerra”, disse a modelo.

Ela se definiu como uma “stripper de apoio emocional” para os lutadores que lutam contra Moscou e disse que atua como voluntária em Kharkiv. Ela viajou ao país em novembro de 2022 para ser voluntária em abrigos e orfanatos, mas isso parecia não bastar. “Não parecia algo único e diferente do que eu tinha nos Estados Unidos. Eu queria mais, queria estar com o exército”, disse ele.

Sua nova conta tem feito sucesso entre os combatentes ucranianos e já tem mais de 50 mil seguidores de pessoas que acompanham suas experiências em meio a um país em guerra.

Par quem duvida de suas intenções na Ucrânia, Fan-Pei deixa claro que é ‘uma turista sexual’: “sou a garota gostosa da Ucrânia que quer ser voluntária”, disse. Ela disse que é uma “namorada itinerante” e que neste momento está morando em Kharkiv.

A modelo disse que atualmente tem quatro namorados: um operador de drone ucraniano, um profissional da usina elétrica e dois de tecnologia da informação, mas diz que está aberto a novos relacionamentos, desde que haja interesse mútuo.

“Todo mundo aqui pensa em outras pessoas além de si mesmo”, disse a norte-americana.