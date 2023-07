Jovem desaparecida há 4 anos surge novamente e entra em uma delegacia para pedir ajuda

Alicia Navarro, uma jovem de 18 anos, desapareceu em 15 de setembro de 2019, apareceu em uma delegacia de polícia em Montana, a cerca de 1.600 km de sua casa em Glendale, nos Estados Unidos.

De acordo com o Metro Reino Unido, a jovem foi diagnosticada com autismo e sua mãe, Jessica Nunez, buscava por ela mas sem novas informações.

A única pista deixada pela menina era uma nota escrita à mão para seus pais dizendo que havia fugido e que voltaria em breve.

Quatro anos depois do ocorrido, Alicia procurou a polícia e afirmou que ninguém a machucou. As autoridades ainda não sabem por que Alicia fugiu de casa e a investigação continua em andamento.

A mãe da adolescente agradeceu a Deus por sua filha estar viva e pediu que outras pessoas que têm entes queridos desaparecidos nunca percam a esperança.

Um amigo de Alicia a viu pela última vez no Parque La Pradera, cerca de 1,5 milhas de sua casa, quatro dias depois que ela fugiu. Na época, outras testemunhas disseram que uma garota parecida com Alicia estava conversando com um homem negro com tatuagens no rosto, pescoço e mãos.

O FBI e o Centro para Crianças Desaparecidas e Exploradas trabalharam em equipe até que o caso fosse arquivado.

Agora, os investigadores trabalham na hipótese que Alicia foi aliciada e atraída por um predador que conheceu online, possivelmente por tráfico humano.

“Ela não pretendia sair por tanto tempo. ‘Algo... algo a está impedindo de voltar’”, disse a mãe na época.

As autoridades esperam descobrir o que levou Alicia a fugir e se sua presença na Internet tem algo a ver com isso.

O porta-voz da polícia de Glendale, José Santiago, disse que Alicia “está segura, saudável e feliz”.

Ela não está enfrentando nenhuma acusação criminal e não requer atenção médica, mas Waite disse que “ela é uma vítima e eles precisam prestar serviços a ela”.

O desaparecimento

Alicia morava com a mãe e o padrasto e tinha alguns amigos com quem saía, mas achou mais fácil se socializar online, jogando Minecraft, Discord e usando sites na Internet.

Mas nos meses antes de ela desaparecer, o comportamento de Alicia mudou drasticamente. Ela se interessou por produtos fitness, maquiagem e roupas mais provocantes. A mãe de Alicia assumiu que esses eram os efeitos da pressão dos colegas do ensino médio.

Horas antes de Alicia fugir, a mãe contou que teve um dia normal com a menina. Elas fizeram sua refeição favorita no McDonald’s, fizeram sobrancelhas juntas e foram a uma loja de chocolates. Alicia jogou jogos online até tarde da noite e disse à mãe que a amava antes de dormir.

Por volta das 7h da manhã seguinte, a mãe encontrou o bilhete e passou os próximos quatro anos sem ver a sua filha.

Confira mais: Saem resultados de análise de sangue encontrado em caso de criança desaparecida