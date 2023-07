Especialista revela 3 sinais de que você foi criado por pais tóxicos

Não é todo mundo que teve os melhores cuidadores quando cresceu e muitos podem identificar depois as atitudes equivocadas dos seus pais ou responsáveis.

Pensando nisso, o coach Ben Cole-Edwards, que faz sucesso com seus vídeos no TikTok, destacou três das principais coisas a serem observadas, quer você queira saber se seus próprios pais foram tóxicos.

Ele aponta esses fatos também para que outras pessoas o reconheçam e evitem exercer esse tipo de comportamento durante sua própria paternidade ou maternidade.

De acordo com o portal Tyla, para Ben, ser pai ou mãe nunca é fácil, muito pelo contrário. É complexo lidar com o a proteção e cuidado, mas principalmente com as palavras, que podem ter profundos efeitos na mente de um filho.

Quais são os sinais de pais tóxicos

Iniciando sua lista, o especialista explica os três sinais de alerta dos pais para mostrar que o relacionamento pode ser tóxico.

“No número um, a culpa é a principal tática de pais tóxicos. Tudo o que eles faziam era para o seu benefício”, disse ele, dando alguns exemplos de coisas que os pais podem dizer para promover isso.

“Você ouvia coisas como ‘Eu sacrifiquei muito por você’, ‘Eu coloquei um teto sobre sua cabeça’, ‘Eu coloquei comida na mesa para você’. Para aqueles que não sabem, colocar um teto sobre a cabeça de seu filho e colocar comida em suas barrigas não é o passo um para ser um bom pai, é o passo um para não ter seus filhos tirados de você”, recordou.

No segundo sinal, ele lembrou como alguns genitores ou responsáveis podem demonstrar desinteresse e afastamento quando as atitudes dos filhos ou sua existência não os beneficia de alguma forma monetária ou em outros aspectos.

“Número dois, se você não estivesse beneficiando seus pais, eles não se importavam com você. Seja financeiramente, fisicamente, se tornando o terapeuta emocional deles. Se você não estivesse fazendo algo ativamente para tornar a vida deles melhor e mais fácil você era um fardo e é isso”, explica.

Sobre o terceiro sinal de alerta para pais tóxicos ele falou sobre como eles tentam rebaixar de alguma maneira seus filhos para que assim seu ego possa inflar e eles se sentem melhor com isso de alguma forma.

“Número três, eles menosprezavam você constantemente porque odiavam ver como você era feliz em sua própria pele e a independência que você tinha para sair por aí e ser quem você queria ser, em vez de se orgulhar de você por finalmente ser autêntico, o que eles poderiam nunca ser”, finalizou.

Ele terminou explicando que ninguém deve ser uma “extensão dos seus pais” e encorajou a quem conviveu com pais tóxicos a viver a própria vida e não aquilo que os outros esperam.

