Uma equipe de resgate na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, se depararam com um tronco abandonado e não sabiam ao certo o que fazer com o pedaço de madeira. No entanto, notaram algo de estranho com o elemento da natureza e descobriram haver vida lá dentro. Relato extraído do portal The Dodo.

Os especialistas em animais, que recebem pássaros feridos constantemente, estão acostumados a se deparar com os bichinhos chegando de carro ou transportadora. No entanto, não imaginaram a descoberta inusitada que estava por vir.

Equipe de resgate se depara com tronco abandonado e encontra vida dentro (Reprodução/Sky Watch Bird Rescue)

Ao se depararem com o tronco, deduziram que o pedaço de madeira teria sido deixado no local por membros de um serviço de corte de árvores na área. Mas ao observarem o elemento com mais atenção, resolveram agir.

Com muito cuidado, a equipe cerrou a madeira para descobrir qual tipo de vida teria se alojado dentro do elemento. Mais tarde, descobriram de quem se tratava: uma dupla de pica-paus órfãos no interior do tronco.

Resgate das aves

Após terem sido expostos ao ar livre e assistirem o fim de sua hospedagem, os dois pica-paus pareciam ter ficado abalados.

“Provavelmente é uma sensação semelhante à sua casa ter um terremoto enquanto você está na cama e, de repente, algum gigante arranca o telhado e puxa você para fora”, disse um representante da equipe de resgate ao The Dodo.

De acordo com eles, existem algumas ações que podem ser tomadas ao se deparar com pica-paus nessa situação.

“Se [você] cortar um galho ou árvore e perceber que há um ninho de pica-pau dentro, [você] às vezes ainda pode realocar o tronco [ou] galho para manter [os bebês] com seus pais”, escreveu a organização em um post no Facebook. “Se houver outras árvores disponíveis nas proximidades, [amarre, prenda ou prenda] o tronco verticalmente na árvore mais próxima... Os pais irão ouvi-los e seguirão cuidando.”

Ao serem posicionados em uma incubadora aquecida, a dupla recebeu o devido tratamento com alimentação e outros cuidados. Após recuperarem suas energias, se preparavam para retornar à natureza de modo seguro.