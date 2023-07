“Ataque brutal!” Touro de quase 500 kg manda ‘Messi dos toureiros’ para o hospital

Na cada vez menos popular prática das touradas, nem sempre o toureiro leva a melhor. Desta vez, o toureiro Andres Roca Rey, de 26 anos, apelidado de “Messi dos toureiros” levou a pior e acabou internado com ferimentos sérios quando um touro de 467 kg partiu para cima dele, em uma tourada na Espanha, de acordo com o The Sun.

Vídeos que circulam pela internet mostram o momento do brutal ataque do animal, que imprensou Rey contra a lateral e precisou que os ajudantes distraíssem o animal para que pudesse ser socorrido.

Na prática da tourada, a capa vermelha é usada para atrair e enganar o touro, enquanto o toureiro se desvia dos perigosos chifres do animal, mas esse poderoso touro em particular simplesmente ignora a capa e avança sobre Rey com uma fúria descontrolada, atingindo-o e o segurando contra a barreira lateral. O animal não se afasta, continua segurando o toureiro contra a parede, como se quisesse esmagá-lo.

Nas imagens vemos ainda quando outro toureiro, Cayetano Rivera Ordoñez, chama a atenção do touro para que solte o companheiro e também é atingido pelos chifres do animal. Veja os vídeos:

Video completo, 2 orejas para Roca Rey pic.twitter.com/TkGEQBOGko — E.M Caminito 🇵🇪🐂 (@EM_Caminito) July 26, 2023

Cuando @RocaRey puede decir que cumple años el 25 de julio, hoy en Santander hemos visto nacer de nuevo al diestro peruano y un Milagro de grandes proporciones de él y @Cayetano_Rivera! Pronta recuperación a ambos! pic.twitter.com/T8z25VitZt — Desde El Tendido (@Desde_ElTendido) July 25, 2023

Queridinho dos amantes do esporte e da imprensa espanhola, Roca Rey foi retirado do estádio e levado às pressas para o hospital, onde foram constatadas lesões no rosto, pescoço, coxa direita e joelho esquerdo e possíveis lesões internas. Ele permanece internado e se recuperando.

A prática das touradas é cada vez mais condenada, mesmo dentro da Espanha, por ser considerada como esporte que promove maus-tratos contra animais, uma vez que os touros são mortos durante o embate com os toureiros.