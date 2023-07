‘Ache o afogamento’: perfil do TikTok desafia os seguidores a prever as ações dos salva-vidas

Um perfil do TikTok está fazendo sucesso entre os internautas após compartilhar uma série de registros de câmeras de segurança em um parque aquático. Segundo as informações do perfil, a intenção é conscientizar os seguidores sobre a importância da segurança nos parques aquáticos e piscinas.

O perfil em questão, denominado “Lifeguard Rescue”, ganhou notoriedade na imprensa internacional depois que imagens de um salvamento foram compartilhadas pelo The Sun.

No registro em questão, que recebeu o título de “Você consegue achar o afogamento?”, é possível ver o momento que um salva-vidas observa atentamente diversas pessoas brincando em uma piscina de ondas artificiais.

No entanto, um jovem próximo a borda da piscina começa a se debater de forma intensa em meio a diversos banhistas com boias.

Em determinado momento, o salva-vidas nota o comportamento atípico e corre pela borda da piscina para saltar em frente a criança, caindo em frente ao jovem e o amparando prontamente.

Diversos registros

Após cair em frente a criança que se afogava, o salva-vidas tranquiliza também os demais banhistas, que param para observar a ação do profissional e oferecem auxílio para retirar a criança da água.

Finalmente, a criança é auxiliada a sair do local e aparenta estar bem apesar do susto.

No entanto, este não foi o único registro compartilhado pelo perfil, que iniciou uma série de postagens em decorrência do verão europeu que está levando diversas pessoas aos parques aquáticos na esperança de se refrescar durante a onda de calor que atinge o continente.

Em outros vídeos, é possível ver o momento em que crianças pequenas se aventuram na parte funda da piscina, precisando da ajuda do salva-vidas para sair de uma situação potencialmente perigosa.

Entre os comentários, diversos internautas elogiaram a postura do perfil e alguns compartilharam suas próprias histórias.

“Certa vez vi meu sobrinho se afogando de longe. É uma experiência assustadora porque você deve agir rápido para chegar até eles. Graças a Deus eu cheguei rápido”, desabafou uma pessoa.

“Ótima atenção e bom trabalho!”, finalizou outra.