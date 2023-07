[Vídeo]: Cachorro brincalhão diverte grupo de pessoas ao se recusar a deixar fonte

Após visitar o café de uma amiga perto de sua casa em Ourense, na Espanha, Anina Castilla Palaéz passou por uma situação inusitada com seu pet, Vela. O ambiente que permite a estadia de animais domésticos ficou pequeno demais para o cãozinho. Relato extraído do portal The Dodo.

Por um descuido de Anina, Vela acabou vendo uma oportunidade perfeita para escapar da coleira e simplesmente correu. No entanto, não foi difícil ser encontrado pela mãe, pois ela sabia onde seu pet estava.

Em uma esquina do café, existe uma fonte ornamentada com água fresca. Vela juntou seu gosto pela natação e mesclou a oportunidade de mergulhar no local. Ao chegar à fonte, Anina assistiu Vela nadando e impressionando uma multidão ao redor.

“Parecia um garotinho!” disse Pelaéz. “Eu estava sentindo uma mistura de alegria e vergonha.”

Ainda que a cena fosse fofa demais, adentrar a fonte é algo proibido. Então Anina fez de tudo para convencer sua cachorrinha a deixar o local. Ao ver que não tinha jeito, ela mesma resolveu entrar na água e remove’u seu cãozinho de lá.

“Ela saiu muito feliz porque as pessoas estavam torcendo por ela”, disse Pelaéz. “Eu não acho que ela estava arrependida.”

Para Anina, que conhece o pet mais do que qualquer outro, sabe que essa não foi a última artimanha de Vela.

“Ela ama a água”, disse Pelaéz. “Ela não hesitará em pular na fonte novamente quando tiver a chance.”

Assista ao vídeo:

