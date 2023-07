Momento em que o jovem dança com a suposta docente que participava da festa (Captura de pantalla )

Com a chegada das férias, milhares de alunos põem fim ao seu ciclo escolar e, com isso, realizam uma festa de formatura para passar, pela última vez, um grande momento na companhia de todos os seus amigos e professores .

Nas últimas horas, a gravação que mostra um aluno dançando com uma suposta professora começou a se tornar popular no Facebook. Sim, Rodolfo mostrou a mulher que não hesitou em descer até o chão e demonstrar a convivência que tem com seus alunos.

“Escândalo na formatura! Uma suposta professora dança assim com os alunos que estavam se formando. Outras pessoas comentam que ela é modelo. Sem dúvida que ela é muito bonita se for”, é a descrição que o internauta colocou na gravação que já ultrapassa 130 mil reproduções na rede social pertencente a Meta.