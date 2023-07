Mulher vampiro, com mais de 49 alterações corporais, aparece de biquíni e viraliza; veja

Mulher vampiro, com mais de 49 alterações corporais, aparece de biquíni e viraliza Reprodução - Instagram - @guinnessworldrecords

Considerada desde 2019, pelo Guinness World Records, a mulher com o maior número de alterações corporais, a mexicana María José Cristerna vem desde então chamando a atenção de internautas a cada registro compartilhado.

Aos que desconhecem, a mulher vampiro, como se autointitula, entrou para o livro dos recordes com um total de 49 mudanças em diferentes partes. “Isso inclui uma variedade de implantes transdérmicos em sua testa (incluindo chifres de titânio), seio e braços, e vários piercings em suas sobrancelhas, lábios, nariz, língua, lóbulos das orelhas, umbigo e mamilos, bem como cobertura significativa de tatuagens”.

Mãe de 4 filhos e dona de um estúdio de tatuagem, antes de entrar para o Guinness, María trabalhava como advogada. Com as alterações corporais, a mulher vampiro teve a oportunidade de participar de diversos programas de TV. “Se me dissessem que isso aconteceria um dia, eu não teria acreditado”, relatou em entrevista.

A foto recente de biquíni

Recentemente, a mexicana compartilhou um registro em sua conta do Instagram na qual aparece com um biquíni branco. E, como muitos possivelmente esperavam, a publicação recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Maravilhosa! Eu te amo!”;

“Muito linda”;

“Você está linda na foto”.

E então, ficou curioso e quer ver o registro que repercutiu? Confira a seguir. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

