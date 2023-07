Mulher entra em discussão com cunhada após decidir não empregar a sobrinha: ‘Me chamou de babaca’ (Reprodução/Pixabay - pasja1000)

Uma mulher usou o Reddit para desabafar, após ter decidido não empregar sua sobrinha como babá de seus filhos. Após tomar decisão, a mãe da jovem não gostou da atitude e resolveu interferir.

“Tenho quatro irmãos e todos nós temos pelo menos um ou dois filhos com menos de 10 anos. meu irmão mais velho é o único cujos filhos têm mais de 10 anos. ele tem uma filha de 14 anos, Melody, e uma enteada de 15 anos, Leah”, iniciou o relato, por meio do usuário u/AppropriateHeat2322.

“Meus irmãos e eu precisamos de babás para nossos filhos e, alguns meses atrás, começamos a pedir a Melody para ser nossa babá. Ela tem feito um trabalho muito bom e é muito bom para nós porque confiamos nela, então não estamos mais preocupados com nossos filhos e também gostamos de pagar a ela algum dinheiro extra a cada vez, como uma forma de mimar nossa sobrinha”, continua.

No entanto, a decisão de incluir a outra sobrinha, Leah, acabou tomando uma proporção diferente.

Discussão após decisão

De acordo com a autora do relato, sua cunhada tem insistido em usar Leah como a babá de suas crianças, mas ela não deseja contratá-la. Ao pedir alguma tarefa a Melody, a jovem sempre questiona se Leah poderia fazer desta vez.

o problema é que meu SIL tem insistido que devemos usar Leah como nossa babá também, o que nenhum de nós quer fazer. toda vez que perguntamos a Melody, ela nos interrompe e diz que tal Leah fazer isso desta vez?

“Aconteceu de novo ontem quando eu estava pedindo a Melody para tomar conta. Minha cunhada me interrompeu e disse: ‘Deixe Leah fazer isso desta vez. Eu finalmente briguei com ela e disse a ela que nossos filhos não são os únicos filhos na terra e com certeza Leah pode encontrar um emprego em outro lugar”, revelou.

“Ela insiste que isso é diferente e o resto dos trabalhos não pagam tanto e não têm essas vantagens (referindo-se a nós dar uma carona para Melody de e para nossa casa, levá-la para tomar sorvete depois e etc). Eu disse a ela que ainda não estou dando emprego à filha dela e ela me chamou de babaca”, finalizou.