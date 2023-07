Mulher chama atenção pelo look escolhido para assistir ao filme ‘Barbie’

Com a esperada estreia do filme “Barbie” uma ‘onda cor de rosa’ invadiu as salas de cinema ao redor do mundo. Milhares de pessoas decidiram assistir ao filme com roupas inspiradas pela boneca e fizeram questão de atingir um visual “o mais Barbie possível”.

Segundo Publimetro, uma jovem chegou perto da perfeição e arrancou olhares e suspiros ao comprar os ingressos para assistir ao filme estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling.

Após ser flagrada na fila para comprar os ingressos a modelo, que usou uma combinação de saia, top e saltos em diversos tons de rosa, viralizou nas redes sociais por conta das reações a seu look.

Após a publicação das imagens no Twitter, o vídeo já soma mais de 32 mil visualizações e tem diversos comentários.

Veja:

Vine a ver #Barbie pero ni me acuerdo de qué se trató amics pic.twitter.com/IIV8DdduQD — 𝗘𝗹 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿 ❼ (@governillo) July 23, 2023

Olhares atentos

Além de chamar a atenção dos internautas, o look da jovem modelo também chamou a atenção de diversas pessoas que aguardavam na fila do cinema.

Nas imagens, a jovem é a primeira da fila para a compra de ingressos e caminha animada ao chegar sua vez. Outras pessoas que estão na fila e nos outros pontos de atendimento do balcão olham para a mulher, que ao conseguir os ingressos comemora dançando e fazendo graça para a câmera.

Em meio aos comentários, diversos internautas não deixaram a reação das pessoas passarem desapercebidas, e fizeram questão de comentar sobre os olhares direcionados para a jovem.

Enquanto isso, no Brasil, outra cena inusitada envolvendo o filme da boneca Barbie chamou a atenção dos internautas.

Após uma sessão duas mulheres se envolveram em uma brigada dentro da sala de cinema. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o exato momento em que uma delas parte para cima da outra após uma breve troca de palavras em volume alto.