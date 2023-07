Influencer fica cego após tentar quebrar um Recorde Guinness no TikTok

O TikTok é uma das aplicações mais utilizadas em todo o mundo. Cada criador de conteúdo procura maneiras de manter a atenção de milhões de internautas que consomem vídeos curtos. Nas últimas horas, começou a se popularizar o caso do homem que perdeu a visão ao tentar quebrar um Recorde Guinness.

Tembu Embere, nome do jovem que decidiu chorar por mais de sete dias, se define como um comediante que quis ir um passo além e gravou como é derramar lágrimas durante tanto tempo: No vídeo viral do TikTok, se vê o homem com um cronômetro ao lado, que indicava o tempo que passava.

Após 45 minutos, o criador de conteúdo confessou que perdeu temporariamente a visão enquanto estava mergulhado em seu choro prolongado. Depois de se render, o jovem experimentou intensas dores de cabeça, inchaço nos olhos e no rosto.

O interesse em quebrar recordes Guinness na Nigéria, de onde é Tembu, aumentou nos últimos meses, sendo uma nação que procura se destacar no livro de recordes com desafios extravagantes e únicos.

Um meio local explicou que “Guinness World Records aconselhou aos candidatos que seus desafios sejam realizáveis e recomendou que os interessados entrem em contato com a organização para garantir o reconhecimento de suas conquistas. Também aconselhou a evitar a realização de maratonas de recordes para preservar a seriedade dos desafios e evitar riscos desnecessários”.