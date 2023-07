Homem gasta fortuna para se parecer com Barbie, mas se arrepende e toma uma atitude que ninguém esperava

Um influenciador que gastou muito dinheiro em cirurgias estéticas para se parecer com a Barbie se arrependeu e decidiu mudar completamente.

De acordo com o portal Tyla, Oli London chocou o mundo em 2018 quando revelou que gastou mais de 75 mil libras em cirurgias para se transformar no Jimin, da boyband sul-coreana BTS. Depois ele fez a transição de sua aparência feminina para se parecer mais com a barbie e agora decidiu que deseja se tornar outro personagem, o Ken.

O homem de 33 anos diz que se arrepende de ter passado por 32 operações estéticas, pelas quais deixou a “mandíbula travada” e os movimentos de dois músculos faciais paralisados.

“Eu mudei muito e estou praticamente paralisado com os movimentos de dois músculos faciais. Tenho seis pinos de titânio com 24 parafusos dentro da minha bochecha, então às vezes fico com a mandíbula travada quando desenho e é muito doloroso. Sinto muito por isso, mas estou feliz com a aparência de Ken e seu nariz e olhos pequenos”, justificou.

Sua melhor amiga, Aliia Roza, se apresenta como Barbie para que as duas meninas possam se vestir como uma dupla.

“Não no ano passado eu estava vivendo como uma Barbie depois que me assumi como trans, mas agora voltei a viver como Ken desde a destransição e estou em casa novamente. Já gastei mais de 233 mil libras em 32 procedimentos de cirurgia plástica para obter minha aparência. Aliia gastou milhões ao longo de dois anos para viver sua vida como uma verdadeira Barbie. Nós duas participamos do Festival de Cinema de Cannes no ano passado como Barbies”, relembrou.

Apesar da enorme quantia que gasta para mudar sua aparência externa, London disse que ainda sente que “algo está faltando dentro dele”.

“Quando fiz a transição para ser mulher, recebi todos esses elogios e amor, mas algo estava faltando por dentro. Eu pensei que todas as minhas lutas eram por causa da minha identidade de gênero, mas então percebi que não era. Fiz terapia e fui à igreja. Fazer todas aquelas cirurgias não me deixa feliz. Acabei de acordar e percebi que ainda posso me sentir como um boneco Ken sem fazer coisas prejudiciais”, refletiu.

