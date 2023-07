Homem é demitido, mas o e-mail de despedida chama a atenção e rende novas propostas de trabalho

Em um caso caso inusitado que voltou a viralizar nas redes sociais, um profissional decidiu ir além da tradicional despedida após demissão e o feito foi compartilhado no Twitter, acabou repercutindo

Fenando Pinheiro, que era analista de marketing e comercial do Magalu, viralizou ao usar o e-mail para se despedir dos 807 colaboradores enviando um cupom de 25% de desconto e batendo a meta de vendas do mês, de acordo com o Terra.

“Caí sim, mas caí mostrando o que perderam. Monetizei minha demissão”, contou.

Seu objetivo era fazer algo diferente e deixar seu lado criativo e bem-humorado como marca, mesmo na saída.

Ele contou que a história rendeu até novas propostas de emprego de novas empresas, o que o fez o diferenciou de mais um trabalhador procurando recolocação no mercado de trabalho.

“Postei esperando ajuda e apoio dos meus amigos e acabei viralizando e espalhando minha ideia para todo Brasil. (...) Vendi e ajudei a empresa até após minha demissão? Sim! Chamo isso de legado, deixei minha marca na companhia e uma porta aberta. Não sabemos o dia de amanhã, não é mesmo?”, escreveu no Linkedin.

Funcionário demitido após foto com bebida de empresa rival é contrato por concorrente

Em outro caso viral, um funcionário foi demitido depois de postar foto com um bebida concorrente. No entanto, o caso acabou tentando uma reviravolta inesperada.

Keoma de Oliveira estava desempregado depois de ter postado uma foto na festa de aniversário do filho com refrigerantes de uma marca concorrente, em Ariquemes (RO), como detalhado pelo site G1.

Ainda de acordo com as informações, a empresa anterior foi condenada a indenizar Keoma em R$ 7 mil pela demissão.

Apesar de alegar redução de funcionários, a marca não apresentou nenhum documento como prova ou demonstrou qualquer outro motivo para demitir Keoma.

Com isso, a justiça entendeu que foi a foto o real motivo da demissão. No decorrer do caso, ele acabou sendo contrato pela empresa concorrente (que ele postou a foto).